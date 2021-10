Golpe al turismo: Sólo Bolivia mantiene cuarentena de ingreso





08/10/2021 - 07:33:16

Página Siete.- Bolivia es uno de los pocos países de la región que mantiene el requisito de cuarentena de 10 días para quienes ingresen a su territorio. Ello se constituye en un golpe para la reactivación del turismo, señalan operadores del sector y de la Cámara Boliviana Hotelera. Juan Luzio, empresario de turismo y delegado de la Cámara de Operadores de Turismo, informó que este año poco a poco las naciones vecinas se fueron abriendo al turismo receptivo. Algunos países, como Brasil, nunca cerraron las puertas a visitantes. Argentina y Chile, por su lado, aplicaron medidas muy estrictas y prohibieron el ingreso de ciudadanos extranjeros. “Hoy en día, Bolivia es el único país que continúa con este absurdo requisito de aislamiento forzoso de 10 días para todos los que ingresan, bolivianos o extranjeros, con base en un decreto que no considera los ingresos de personas vacunadas”, precisó. En abril de este año, el Gobierno decidió exigir a los visitantes extranjeros que ingresen a territorio nacional que cumplan una cuarentena de 10 días y que cuenten con un seguro médico que cubra los gastos en caso de contraer Covid-19, según el decreto 4481. Actualmente, todos los países del mundo tienen entre sus requisitos el certificado de vacunación y también solicitan una prueba PCR negativa. “Pero casi no quedan países que soliciten la casi ya extinta regulación de permanecer días aislados. Todos la fueron eliminando y la suplieron por el certificado de vacunación”, subrayó Luzio. Añadió que en América Latina, aparte de Bolivia, solo Chile mantenía este requisito, pero acaba de eliminarlo, y Argentina dejará sin efecto las restricciones el mes próximo. “Perú desde marzo solo pide PCR y vacunación completa, lo mismo Ecuador y Colombia. Bolivia absurdamente no solicita vacunación, pero mantiene los 10 días aislamiento, que nadie acata y ninguna institución puede ni nunca pudo controlar”, dijo. Para los operadores este “obsoleto” requisito impide cualquier opción de reactivación del turismo receptivo, ya que los extranjeros, al percatarse de esta medida, descartan a Bolivia. “El certificado de vacunación debería suplantar a los 10 días de cuarentena manteniendo la prueba PCR. Así Bolivia estaría aún sin arriesgar la buena situación de la epidemia controlada y se iniciaría la reactivación del turismo receptivo”, sostuvo Luzio. La viceministra de Turismo, Eliana Ampuero, dijo que coordinará con su jefe de prensa una respuesta ante los requerimientos informativos por esta situación, lo cual no ocurrió. Jorge Arroyo, presidente de Canotur, complementó que el turismo interno dinamiza un poco la economía, pero el receptivo hasta el momento no muestra signos de reactivación. “Para su reactivación se necesita medidas más flexibles de ingreso al país: eliminar la cuarentena de 10 días , aceptar los pasaportes bioseguros que garantizan que los turistas están vacunados”, dijo. Apuntó que para volver a poner a Bolivia en el mapa internacional de destinos amigables y seguros de visitar se debe realizar una promoción constante en países emisores de turismo hacía Sudamérica y al país. “También se puede obtener el certificado Saftravel para certificar a Bolivia, sus departamentos y sus atractivos como destinos bioseguros”, recalcó. El presidente de la Cámara Hotelera de Bolivia, Luis Ampuero, manifestó que la cuarentena de 10 días que se exige incluso a viajeros que tienen vacuna y prueba PCR negativa es una forma de liquidar el turismo. “Nadie viene para encerrarse 10 días en el hotel y con eso estamos bloqueados y encima no llegan líneas aéreas a Bolivia y esto afecta a toda la cadena. Es una regulación extemporánea, esto afecta a toda la cadena”, indicó. En general, el sector hotelero se encuentra con niveles de hospedaje por debajo de lo que presentaba antes de la pandemia. “A algunos les va un poco mejor, pero un 20% a 30% de hoteles aún están cerrados o están en venta y otros no se reabrirán, por que muchos dueños están endeudados ante la banca”, puntualizó. El presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo, Marco Mercado, indicó el pasado fin de semana que el turismo receptivo no se recuperará si persiste la cuarentena de 10 días. El impacto de la pandemia en el sector Pérdidas Según Juan Luzio, delegado de Canotur, las pérdidas estimadas para el turismo al año pasado llegan a 804.768.600 dólares.



Desempleo Se perdieron 103.909 empleos directos e indirectos.



Coyuntura Países vecinos con los mismos segmentos de mercado receptivo ya recuperaron en octubre 15% de niveles prepandemia. Esto representaría 120.715.290 dólares al año para Bolivia, divisas que dejan de ingresar al país por estar completamente cerrado al turismo receptivo.



Daño Luzio señala que se pierde 330.726 dólares cada día y que podrían trabajar 15.586 personas si se elimina la cuarentena de 10 días y se abre la frontera terrestre con Perú, principal acceso de visitantes.