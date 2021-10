Manfred sigue como alcalde: Se mantiene en suspenso su sentencia condenatoria hasta la revisión del Tribunal Constitucional





07/10/2021 - 19:50:19

Manfred Reyes Villa seguirá al frente de la alcaldía de Cochabamba, debido a que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca definió negarle la tutela por el caso Sillar Alternativo, pero dispuso que se mantengan las medidas cautelares hasta que el Tribunal Constitucional revise este fallo, por lo que queda en suspenso la ejecución de la sentencia condenatoria que emitió la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. La audiencia que comenzó a las 11:44 e ingresó en fase de deliberación a las 15:57, se reinstaló cerca a las 18:45 y se presentaron los argumentos de los vocales Juan Carlos Mendoza y Gonzalo Flores. La defensa de Reyes Villa solicitó que la Sala Constitucional deje sin efecto la resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que rechazó un recurso de casación en contra de una sentencia condenatoria de cinco años de prisión por el caso del proyecto Sillar Alternativo, que data de hace 12 años. Por procedimiento, las decisiones de Sala Constitucional deben pasar al Tribunal Constitucional para ratificar o no los fallos. El jurista señaló que un pronunciamiento del Tribunal Construccional podría tardar hasta dos años. Consideró que la decisión de la Sala Constitucional puede considerarse un triunfo, porque no cambia la situación de Reyes Villa y permite que siga como Alcalde. En su Amparo, Manfred denunció vulneraciones a sus derechos y garantías constitucionales en el caso El Sillar Alternativo, por el cual fue procesado en ausencia y sentenciado a cinco años de cárcel en 2013. Activó el Amparo después de que este año la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible un recurso de casación contra la sentencia de 2013. Los vocales Juan Carlos Mendoza y Gonzalo Flores resolvieron el pedido, que dejó en suspenso la sentencia condenatoria. El vocal Mendoza fue el primero en hacer conocer su decisión, en base a los argumentos que consideró pertinentes de acuerdo al caso. De acuerdo al reporte de Radio Fides, en base al voto de Mendoza se “dispone que se mantengan las medidas cautelares que deja en suspenso la ejecución de la sentencia condenatoria, en tanto se pronuncie el TCP tras la revisión del fallo”. Horas antes, la autoridad edil había manifestado su deseo de que la justicia actúe “en derecho” en torno al amparo que presentó en Sucre como parte del caso Sillar alternativo. En la horas precedentes a la audiencia, el viceministro de Régimen Interior y excandidato del MAS, Nelson Cox, llegó hasta la capital del país y declaró Reyes Villa es “un corrupto sentenciado” que debía asumir su responsabilidad en este caso. “Lo que yo espero de la justicia es que actúe en derecho, que la justicia no reciba presiones. Me informan ahorita que Nelson Cox había llegado justamente a Sucre. No sé para qué habrá llegado, seguramente para hacer su trabajo de presión, pero yo creo que los administradores de justicia van a tener que actuar en justicia, con la ley, como corresponde, y no ir contra todo un pueblo”, aseguró Reyes Villa. Sus seguidores instalaron vigilias en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba, pero también en inmediaciones del tribunal de Sucre, hasta donde llegaron en las horas precedentes de la vista judicial.