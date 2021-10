Profesionales en salud apoyan protestas del 11 de octubre y piden a la población no ir a los centros médicos ese día





07/10/2021 - 17:24:31

Erbol.- Los profesionales en salud decidieron expresaron su apoyo a las medidas de presión del 11 de octubre en contra del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y pidieron a la población no acudir a los centros médicos por que ese día se dedicarán a socializar la norma. El pronunciamiento fue emitido por el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, luego de un análisis que hicieron en la ciudad de Cochabamba por la situación que pueden atravesar diferentes sectores de aprobarse la norma. En ese sentido, anunció que el 11 de octubre se dedicarán a realizar una “socialización masiva” a la polémica norma en los mismos centros de salud y no atenderán a la población. “Nosotros vamos a acudir (a los centros de salud) pero va a ser para una socialización a este anteproyecto de ley en los horarios de mañana, tarde y nocturno, para lo cual pedimos a la población que entienda, que los profesionales estamos atados de manos, pero no atados de pensamiento, por lo tanto, ese día lunes, pedimos a la población acatar todas esas medidas”, explicó. Larrea afirmó que la norma en cuestión “carece de bien social”, no beneficia a los sectores más desfavorecidos, por el contrario, busca “perseguir y acallar” a los diferentes sectores “dejando inmune las millonarias estafas”. Cuestionó la “improvisada” socialización del proyecto de ley a días de las movilizaciones y exigió a las autoridades del Gobierno asuman su responsabilidad y puedan despojarse de intereses político partidarios. Una denominada “Cumbre Nacional por la Unidad y la Defensa de la Libertad y la Democracia”, realizada en la capital cruceña el 4 de octubre, definió una marcha el 10 de octubre en La Paz y al día siguiente, un paro en todo el país, determinado inicialmente por la Confederación de Gremiales de Bolivia. Diferentes sectores decidieron plegarse a las protestas, sin embargo, para las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) serán un fracaso.