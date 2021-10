Cívicos confirman que el lunes 11 habrá el paro de unidad y dignidad





07/10/2021 - 16:04:40

El Deber.- El Comité pro Santa Cruz ratificó este jueves que el paro cívico ciudadano se llevará a cabo el lunes 11, tal como se ha previsto, en protesta por el "camino equívoco" que ha asumido el Gobierno y la "persecución constante" de ciudadanos que piensan diferente, señaló el titular de la institución, Rómulo Calvo. En una conferencia de prensa realizada la mañana de este jueves, Calvo confirmó la adhesión de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), del sector del transporte pesado, las asociaciones de taxistas, el consejo de la juventud y adelantó que hablará también con los gremiales para que acaten la reivindicación "en defensa de la democracia y la libertad". "El lunes 11 hay un paro por respeto a la dignidad de los bolivianos porque no vamos a aceptar las leyes que quieren aprobar y vulneran los derechos constitucionales de los bolivianos", manifestó Calvo. Reconoce que el Gobierno ha dado marcha atrás con algunos de los reclamos que impulsaron la medida de protesta. Aún así, reitera la vigencia del paro. "El que el Gobierno hubiera reculado en algunas cosas no limita que nosotros tengamos que manifestarnos", señaló el líder cívico. Respecto a la realización del paro, Calvo pidió que sea "ordenado". También solicitó a la ciudadanía que acate la medida "por conciencia, pues es una lucha de amor, de paz y de fe; será un paro de unidad". Desde la instancia cívica se informó que no se entregarán pases de circulación por lo que se insiste en la tolerancia para permitir "el paso a las personas que de verdad lo necesitan" en referencia a la Policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos, los medios de prensa o viajeros con pasaje. "Demostremos que nuestra educación sobrepasa las normas que nos quieren imponer", concluye Calvo.