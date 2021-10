Camacho reprocha al Gobierno central por usar la justicia para sacar autoridades electas que le estorban





07/10/2021 - 15:56:09

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, lamentó que el Gobierno central de Luis Arce, utilice la justicia, como una especie de guillotina, para sacar las cabezas de quienes le estorban. La primera autoridad del departamento se refirió así en un breve contacto con la prensa la mañana de este jueves, donde habló de su proceso y de la situación judicial del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. “Como siempre lo he dicho, la persecución judicial de parte del gobierno nacional a las autoridades departamentales y municipales viene dándose hace bastante tiempo. Esperemos que se respete la legitimidad de las autoridades que han sido electas. Lo que siempre hemos dicho, es que cuando hay fe, cuando hay un Dios que lo ve todo, no existe una justicia, ni aunque esté torcida por el gobierno”, expresó. Camacho cuestionó que se haya esperado que las personas hayan resultado electas por el pueblo, y no hayan tomado sus acciones en el momento que se conocieron las candidaturas, para poder objetar las presentaciones en el marco de ley. “Hacerlo ahora es buscar revancha de lo que no se imaginaron perder alcaldías y gobernaciones importantes y están buscando con la justicia convertir en una guillotina para que puedan sacar las cabezas de quienes les estorban”, lamentó a tiempo de resaltar que con la situación de Cochabamba, el mayor daño es a la democracia y a la población cochabambina que eligió a Manfred. En cuanto a su proceso judicial, Camacho ratificó que así como lo anunció que iría a La Paz, se presentará a declarar cuando se citado. “Citaron y les dije que voy a ir, compré mi pasaje, la suspendieron la audiencia y dicen que primero debe declarar mi padre, pero mi padre está sujeto a una homologación del certificado médico por parte del médico forense, para su impedimento de ir a La Paz y declarar acá”, recordó.



En tal sentido, cuestionó la resolución del Ministerio Público, quien canceló su declaración justificando que primero debe declarar el padre del gobernador cruceño. “Yo creo que el Ministerio Púbico debe ordenarse primero para ver lo que se debe hacer y cómo debe comenzar a tomar las declaraciones que vea correspondientes”, remarcó.