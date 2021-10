Expiran más de 1.200 vacunas AstraZeneca en Pando: La población no ha respondido al llamado





07/10/2021 - 15:19:20

Erbol.- La encargada de vacunación del Servicio Departamental de Salud (Sedes) en Pando, Roxana Lima, informó que en septiembre ha expirado un lote de más de 1.200 dosis de la vacuna AstraZeneca y que este mes ya vencen otros stocks de inmunizantes contra la COVID-19. “La población no ha respondido al llamado, no ha completado sus esquemas de acuerdo a las fechas establecidas. Se nos ha expirado más de 1.200 dosis de vacuna AstraZeneca, ha expirado el 30 de septiembre”, dijo Lima, según reporte de radio Frontera de la Red ERBOL. La funcionaria indicó que ahora se tiene más de 2.000 dosis de la vacuna Sputnik distribuidas en establecimientos de salud para que la población se inmunice, pero las mismas ya vencerán a fines de este octubre. Agregó que hay otro stock de vacunas de AstraZeneca que también expirará este mes. Lima aclaró que las vacunas AstraZeneca con estas inconvenientes corresponden a primeras y segundas dosis, mientras que las Sputnik son primeras dosis. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, en Pando hast el miércoles 49.586 personas recibieron la primera dosis de la vacuna anticovid y 34.682 tiene el esquema completo.