CC activa solicitud al TCP para que deje sin efecto la sentencia de la reelección indefinida





07/10/2021 - 15:14:54

Erbol.- Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una solicitud de control de convencionalidad con el objetivo de que se deje sin efecto la sentencia 084/2017, que habilitó la reelección indefinida, tomando en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya estableció que no es un derecho humano. El jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, informó que se ha tomado esta determinación después de que el TCP rechazó un recurso de nulidad contra dicha sentencia que había presentado un grupo de juristas. Explicó que el Tribunal rechazó el recurso de los juristas bajo el argumento de que no tienen legitimación para hacer el pedido, pero señaló que ahora los magistrados no tendrán excusa porque como diputados los opositores tienen la legitimación para emprender este tipo de acciones constitucionales. Alarcón señaló que el Estado boliviano debe cumplir sus convenios firmados y aplicar la Opinión Consultiva emanada de la Corte Interamericana. Señaló que los fundamentos de la sentencia 084/17 y de la Opinión Consultiva son totalmente incompatibles, por lo cual el TCP debería dejar sin efecto a la primera o, de lo contrario, el Estado tendría una responsabilidad internacional. Alarcón pidió al TCP que reaccione de manera rápida y corrija lo que denominó “barbarismo jurídico”. “Esperemos también que ya deje de una vez deje sin efecto está sentencia ‘Evo Morales’. Ustedes saben que las sentencias sobre reelección indefinida en esencia es la sentencia hecha a medida y prefabricada para el expresidente Evo Morales”, dijo. Dicha sentencia fue emitida en 2017, a pedido del MAS, para habilitar la reelección indefinida bajo la interpretación de que esa figura era permitida por la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana hizo el análisis respectivo de la Convención Americana, a solicitud de Colombia, y estableció que la reelección indefinida no es derecho humano y que, además, es contraria a los principios de la democracia.