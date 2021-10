La Paz analizará este viernes si acata el paro cívico el lunes contra paquete de leyes







07/10/2021 - 10:51:19



El alcalde Iván Arias informó este jueves que el municipio de La Paz analizará el viernes si el lunes 11 de octubre acatará el paro cívico nacional en protesta contra la persecución política a autoridades subnacionales, cívicos, militares, policías y, también, contra un paquete de normas que el Gobierno pretende aplicar en el país apoyado en su mayoría en el Legislativo.



“No puede ser que ahora Derechos Reales pase al Ejecutivo, que Fundempresa pase al Ejecutivo, es decir hay un paquete de leyes que lo que quiere es concentrar el poder, pero sobre el paro lo vamos a analizar el día viernes (8) para ver si como Alcaldía asumimos el paro”, afirmó el alcalde de La Paz, después de relanzar la actividad “se cebra por un día”, en plaza Camacho.



La dirigencia cívica nacional, reunida en Potosí, determinó el viernes 1 de octubre un paro nacional de actividades el lunes 11 en el país, en repudio a la persecución a líderes cívicos, ciudadanos, policías, militares, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales, plataformas y “todos quienes defendieron la vida y la democracia”, en el último trimestre de 2019, por lo que anunció que “apoyará y participará en todas las movilizaciones en defensa de los derechos, como la gran marcha nacional por la democracia del 10 de octubre”.



El alcalde de La Paz afirmó que las reivindicaciones son “genuinas” porque el paquete de leyes que el Gobierno prepara pretende restringir libertades de los bolivianos. “Nosotros como Alcaldía vamos a analizar, yo creo que la reivindicaciones son genuinas, correctas, no podemos aceptar un paquete de leyes que restrinjan nuestras libertades; también está la economía que está muy golpeada”, dijo.



La dirigencia cívica nacional determinó en Potosí su rechazo de manera contundente a las normas que prepara el Gobierno, pues alertó que no permitirá la aplicación de leyes inconstitucionales aprobadas y por aprobarse, como la Ley de Emergencia Sanitaria, el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, la ley de registro de comercio, ley de derechos reales, ley de ascensos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, entre otras, que afectan a gremiales, comerciantes, cuenta propistas, periodistas, religiosos, transportistas y a todos los bolivianos.



La decisión cívica también rechaza que el Gobierno busca con estas leyes continuar con la persecución política, “arrebatarnos el derecho a la propiedad privada, privacidad, libertad de expresión”, entre otros derechos humanos a los cuales, alerta, no se renunciará.



El alcalde de La Paz rechazó las normas nacionales que no tienen el consenso de los bolivianos. “De principio estamos de acuerdo que esas leyes sean anuladas, esas leyes sean derogadas, no se aprueben y evitemos más conflictos”, añadió.



Las organizaciones opositoras al Gobierno anunciaron que marcharán el 10 de octubre en todo el país "en defensa de la democracia". En esa jornada, se recordarán los 39 años del retorno de la democracia a Bolivia.