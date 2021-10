Brasil: Demandan $us 465 millones para indemnizar a las víctimas de Mariana





07/10/2021 - 10:47:14

Agencia Brasil.- La Fiscalía del estado brasileño de Minas Gerais anunció la presentación de una demanda de liquidación y cumplimiento de sentencia contra Samarco, Vale y BHP Billiton. Se solicitó la asignación inmediata de $us 465 millones para indemnizar a la población de Mariana, una de las ciudades de Minas Gerais afectadas por la rotura de una presa de relaves en noviembre de 2015. El proceso busca beneficiar a unas 1.300 familias. Cumplirá seis años la tragedia en noviembre y, según las estimaciones de la Fiscalía, no se ha indemnizado ni al 30% de las víctimas. La rotura de la presa generó una avalancha de lodo que afectó a varios municipios de Minas Gerais y Espírito Santo a lo largo de la cuenca del río Doce. Además, murieron 19 personas. La estructura pertenecía a Samarco, que tiene como accionistas las compañías Vale y BHP Billiton. Para reparar los daños, las tres empresas mineras firmaron en marzo de 2016 un Acuerdo de Transacción y Ajuste de Conducta con el gobierno federal y los gobiernos de Minas Gerais y Espírito Santo. Según el acuerdo, se creó la Fundación Renova, que se hizo responsable de la gestión de más de 40 programas destinados a la reparación de todos los daños ambientales y socioeconómicos. Reparación Implica varios proyectos la actuación de la Fundación en la ciudad de Mariana: compensaciones individuales y colectivas, ayudas de emergencia, reconstrucción de comunidades, restablecimiento de propiedades rurales productivas, entre otros. Todo el trabajo genera muchas críticas por parte de la Fiscalía y de las entidades que representan a los afectados. La nueva demanda se refiere exclusivamente a las indemnizaciones individuales de las víctimas de la ciudad. En Mariana, el proceso de reparación tiene peculiaridades, una vez que se lo discute en el tribunal del estado, mientras que corresponde al tribunal federal seguir el caso en los demás municipios de la cuenca del Río Doce. Según el fiscal Guilherme Meneghin, no se cumplió el acuerdo formulado en octubre de 2018 acerca de las indemnizaciones individuales, en el que se establecía que las empresas mineras presentarían sus propuestas en un plazo de 90 días tras la finalización del registro de los afectados. Este plazo, dice Meneghin, se ha ignorado sistemáticamente. “Las empresas siguen siendo reacias a pagar y a reconocer a los afectados”, añade. La demanda presentada sostiene que ha habido varios intentos en los últimos años para garantizar el cumplimiento del acuerdo de 2018. Hay familias que llevan casi un año esperando una propuesta. “La obligación no ha sido cumplida en su totalidad y ni siquiera está cerca de serlo, por lo que se presenta esta solicitud de liquidación/cumplimiento de sentencia”, dice la Fiscalía en la demanda.







Reconstrucción El pago de las indemnizaciones individuales es solo uno de los cuellos de botella del proceso de reparación en Mariana. Otro problema es la reconstrucción de los distritos de Bento Rodrigues y Paracatu, devastados por la ola de residuos. Tras casi seis años de la tragedia, las obras aún están lejos de terminar. En marzo de este año, cuando sólo se habían entregado siete de las 306 viviendas previstas, la Fiscalía demandó una multa por el retraso. En otra demanda, del pasado febrero, llegó a pedir la extinción de la Fundación Renova. El proceso está suspendido temporalmente por una decisión del Superior Tribunal de Justicia. Consultadas por Agência Brasil, las compañías Vale, Samarco y BHP Billiton informaron no haber sido notificadas de la demanda. Las tres mineras afirmaron que están comprometidas con reparar íntegramente los daños causados por la rotura de la presa. Según Samarco, hasta ahora, más de 330 mil personas de toda la cuenca del Río Doce ya han sido indemnizadas. Para pagar todas las acciones realizadas en el marco de los programas previstos, la compañía dice haber destinado más de US$ 2.850 millones a la Fundación Renova.