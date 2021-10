WhatsApp: Por qué en Estados Unidos poca gente usa la aplicación de mensajería más popular del mundo





07/10/2021 - 09:34:18

BBC Mundo.- La falla de WhatsApp el pasado lunes dejó a cientos de millones de personas sin poder comunicar con sus seres queridos durante horas. Algunos alumnos tampoco pudieron intercambiar mensajes con sus maestros. Muchos trabajadores no pudieron hablar con sus colegas. Y otros tantos dejaron de recibir los pedidos de los que dependen sus negocios. "Puedo decir que 70% de mis órdenes vienen de redes sociales. Y debido a la falla del otro día, perdí 50% de mis ventas", cuenta a la BBC Kafui Adzah, la dueña de un restaurante en Acra, la capital de Ghana. La falla en las plataformas de Facebook, de la cual es parte WhatsApp, se prolongó durante unas seis horas, afectando a la aplicación de mensajes instantáneos que tiene unos 2.000 millones de usuarios en 180 países. Sin embargo, el problema no afectó a tantos en el país donde nació WhatsApp. Y es que en Estados Unidos, se estima que menos del 20% de los usuarios de teléfonos inteligentes usan esta aplicación para comunicarse, según una encuesta del Pew Research Center. ¿Por qué no es como en el resto del mundo? La cultura del SMS Casi todos los usuarios de móviles en Estados Unidos tienen un contrato con una compañía telefónica. A diferencia de otros países, es raro tener un plan de prepago. Cuando se comenzaron a popularizar los teléfonos celulares, en la década de 1990, enviar y recibir mensajes de texto SMS (en inglés Servicio de Mensajes Cortos) era algo costoso para los estadounidenses. Los planes incluían un número limitado de SMS y sobrepasarlo elevaba la factura. Con la ampliación de la infraestructura, la tecnología 2G, una mayor cobertura y la gran competencia de las compañías por los clientes, las cosas cambiaron. Las telefónicas empezaron a ofrecer planes con llamadas ilimitadas y SMS sin costo, lo cual hizo muy popular esa opción de envío y recepción de mensajes de texto. "La buena y antigua telefonía móvil 2G realmente sorprendió a la gente en Estados Unidos y la hicieron suya", dice Scott Campbell, un profesor de telecomunicaciones de la Universidad de Michigan, en el blog tecnológico Lifewire. Por otro lado, contratar datos de internet elevaba la cuenta. Y ya que los SMS estaban incluidos en el contrato, los estadounidenses se quedaron con la costumbre de usarlos. Es por ello que, pese a que hoy en día tener internet en el móvil es relativamente más accesible, y aunque hay conexiones Wi-Fi casi en todos lados, la cultura del SMS sigue firme en el país donde nació WhatsApp. Facebook Messenger sobre WhatsApp El uso de otras aplicaciones de mensajería no es raro en EE.UU., pero varias se han consolidado en el mercado antes que WhatsApp. Una encuesta de Statias sobre uso de aplicaciones para enviar mensajes y hacer videollamadas muestra que en 2021 el uso de Facebook Messenger es la opción más recurrida (87%) por los estadounidenses. FaceTime (34%), Zoom (34%) y Snapchat (28%) también están por encima de WhatsApp (25%). Pero tratándose de los latinos, las cosas cambian: casi un 50% de ese grupo poblacional usa WhatsApp, principalmente debido a que muchos se comunican con contactos de otros países. Algunos analistas afirman que, a diferencia de la gente en países de otras regiones como Europa o América Latina, los estadounidenses no tienen muchos contactos fuera del país. Así que los estadounidenses no se enfrentan al problema de enviar un SMS a otro país (lo cual sí les implicaría un costo adicional) como en otras regiones. "Una de las principales razones de su popularidad en América Latina es que fue uno de los primeros mecanismos disponibles en la región para mantener la comunicación instantánea 100% gratuita. Esto permitió evitar las tarifas de SMS que cobran los operadores móviles", señala el blog DigitalTrends.



El factor iPhone Un elemento que se suma a la tendencia de los estadounidenses a seguir usando los SMS es la presencia del iPhone. El teléfono de Apple es usado por casi el 50% de los usuarios de móviles de EE.UU. Y ya que el sistema iOS desde sus primeras versiones adaptó su aplicación iMessage a la plataforma de SMS de las compañías celulares, el uso de SMS no se vio afectado. Cuando los usuarios que tienen iPhone se envían mensajes entre sí, el teléfono usa su propia plataforma. Pero si detecta que el otro teléfono es de otro fabricante, como Android, usa la red SMS. Sin embargo, un factor que los expertos en seguridad informática resaltan es que los SMS son más vulnerables a intrusiones que las conversaciones cifradas que ofrece WhatsApp. Además, la posibilidad de formar grupos en WhatsApp es otra característica que podría ir cambiando la cultura del SMS que ha estado tan arraigada entre los estadounidenses en las últimas décadas.