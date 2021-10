Hay 2,8 millones de personas habilitadas para la vacunación que aún no recibieron la dosis





El Deber.- Cuando las autoridades se aprestan a abrir la vacunación para los adolescentes entre 16 y 17 años en el país aún quedan más de 2,8 millones de personas mayores de 18 años que no recibieron ninguna dosis contra el coronavirus, después de nueve meses del inicio del proceso de inmunización. Las estadísticas oficiales muestran que el 40% de la población vacunable de todo el territorio nacional todavía no buscó ni una dosis y más de 3,4 millones de personas aguardan completar su esquema, dado que ya recibieron la primera dosis. En el país la población vacunable alcanza a 7.180.428 personas mayores de 18 años. A esta se sumarán los 458.000 adolescentes, entre 16 y 17 años, que se habilitarán con la llegada de 1.188.720 dosis Pfizer al país, a través del mecanismo Covax. Solo en el departamento cruceño hay a más de 793.000 personas mayores de 18 años que aún no recibieron ninguna dosis contra el Covid-19. Jóvenes entre 16 a 17 años Está previsto que las dosis de Pfizer lleguen el 19 de octubre, pero el Gobierno ya se adelanta a preparar la vacunación de los adolescentes. El Ministerio de Salud anticipó una distribución por departamento, donde Santa Cruz recibirá 280.338 vacunas; La Paz, 248.082; Cochabamba, 179.916; Potosí, 45.522; Chuquisaca, 58.146; Beni, 49.392; Tarija, 47.874; Oruro, 45.522; y Pando,13.674. Las autoridades sanitarias adelantaron que para acceder a la vacuna, este grupo de la población, deberá contar con el consentimiento firmado por sus padres o tutores. El viceministro del sistema de salud, Álvaro Terrazas remarcó que el Comité Nacional de Inmunización evalúa reducir aún más el rango de edad y también se analiza la posibilidad de una tercera dosis en la población vulnerable, esto en función a estudios internacionales. En Santa Cruz El secretario ejecutivo del Sindicato de Micros Santa Cruz, Mario Guerrero, indicó que un 60% de su sector ya recibió una de las dosis, pero cree que la cobertura pudo ser mayor si las autoridades departamentales habilitaran más puestos de vacunación. Añadió a que a esta dificultad se suma que hay afiliados que no quieren vacunarse contra el coronavirus. Pese a esos inconvenientes, asegura que han avanzado, porque hace cuatro meses la cobertura no alcanzaba ni al 10%. Los comerciantes es otro sector que preocupa, por eso el Servicio Departamental de Salud (Sedes) ya habilitó varios puntos transitorios de vacunación en distintos centros de abastecimiento. El dirigente de la Federación de Gremiales Independientes, Rodolfo Ochoa, pidió instalar más puntos transitorios en todos los mercados, pues citó que a Los Pozos aún no llegó la iniciativa. “Los feriantes igual solicitamos públicamente la instalación de puntos y hasta ahora no llegan”, dijo. Por su parte, el secretario departamental de Desarrollo Humano, Fernando Pacheco, adelantó que este mes se reforzará la vacunación a través de centros transitorios y brigadas casa por casa. Añadió que desde noviembre se prevé que en todos los centros de salud del departamento se cuente con la dosis anticovid, como sucede con las vacunas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) Por su lado, el director General de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, remarcó que los Sedes deben buscar nuevas estrategias para ampliar las coberturas. En esta línea consideró como positivas las iniciativas de que sectores se organicen para exigir el certificado de vacunación anticovid a sus socios. Aunque aclaró que el Gobierno mantiene la vacunación de forma voluntaria. Según un reporte nacional de Epidemiología, hasta mediados de septiembre los departamentos de Potosí, La Paz y Beni son los que tienen menor cobertura. Las autoridades piden a la población que acuda a buscar la vacuna, porque se cuenta con la cantidad suficiente de primeras dosis para el 100 por ciento de la población mayor de 18 años. Además, el presidente Luis Arce anunció ayer que entre el 12 y 13 de este mes llegarán 522.500 segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Con esto, todos los que recibieron la primera dosis rusa entre abril y mayo, tienen garantizado completar su esquema. El daño a hogares Un estudio de Fundación Milenio muestra que la afectación económica por la pandemia tuvo un alto impacto en los hogares.



Sustentado en la encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de noviembre del año pasado, afirma que la gente hizo fuertes gastos para combatir el virus, luchar contra las secuelas y para dar el último adiós a sus seres queridos. El gasto promedio en consulta externa fue de Bs 967; en internación de hospitales, Bs 9.474; en laboratorios, Bs 788; en ambulancia, Bs 1.374; en oxígeno medicinal, Bs 2.627; en tomografías y rayos X, Bs 877; en medicinas, Bs 519; y otros, Bs 258. Los gastos funerarios también fueron considerables, dado que el promedio del gasto en ataúd fue de Bs 3.905; en cremaciones, Bs 2.310; en fumigación, Bs 568; y otros gastos funerarios, Bs 2.409. Los montos se duplican o triplican en los hogares que perdieron dos o tres familiares.

Estos datos, señalan que, multiplicando esos promedios por el número de familias que hicieron esos gastos, se obtiene una cifra aproximada del costo de la pandemia para las familias fue de poco más de 340 millones de dólares en 2020. La encuesta no permite saber cuántas familias resultaron afectadas, así sea por contagios leves. Pero una reciente muestra nacional de Ceres, obtenida por Datacción con el apoyo del Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza, encontró que 4 de cada 10 hogares en el país tuvo personas contagiadas y que, en cada hogar, el promedio de contagios fue superior a 3 personas. Si bien es bueno saber que el 60% de los hogares se libró de contagios, el restante 40% concentró también los enormes costos personales y económicos de la pandemia que se registran. El informe de Fundación Milenio señala que las víctimas del Covid registradas por el Ministerio de Salud, hasta el 28 de septiembre, fueron 18.634, es decir, 9.165 en 2020 y 9.469 en lo que va del 2021.



Considera que estas son cifras parciales y de acuerdo con los registros institucionales se ha estimado una cantidad muy superior de fallecidos. Hace notar que la Universidad Privada Boliviana procesó los datos del registro civil y, comparando los de 2020 con los correspondientes a los cinco años previos, calcula un “exceso de muertes” que prácticamente duplica a los que se atribuyen al Covid en las cifras oficiales. Para la gestión 2020, la estimación de la UPB sugiere que ese año murieron unas 23.953 personas más que las que podían haberse esperado en ausencia de la pandemia. Recalca que otra fuente importante que permite conocer el impacto de la pandemia es la Encuesta de Hogares del INE que se levantó en noviembre del año pasado, que cuenta con la información metodológica necesaria y los factores de expansión que se requieren para proyectar los datos a nivel nacional. Una de las preguntas fue si el hogar había sufrido ese año la pérdida de alguno de sus miembros, con lo que se levantó hasta esa fecha que fallecieron 63.344 personas, afectando a unos 59.091 hogares.



Según los encuestados por el INE, en el 2020 (hasta mediados de noviembre) fallecieron poco más de 22 mil personas con diagnóstico confirmado de Covid-19. Adicionalmente, los encuestados afirmaron que otras 5.000 pudieron haber tenido la enfermedad al morir, pero no tenían confirmación. Las edades de los fallecidos coinciden bastante con el perfil conocido de los contagios, con casi dos tercios de los fallecidos pertenecientes a la tercera edad. Las familias aún siguen lidiando con el Covid y las secuelas, lo que sigue significando gruesos montos en sus presupuestos.