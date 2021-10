Camacho quema las manos del Gobierno: MAS impide llegada y presiona a Fiscalía





07/10/2021 - 08:35:39

Página Siete.- La suspensión de la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ante la Fiscalía de La Paz, por el caso “golpe ”, incomoda al Gobierno. Por un lado, grupos “autoconvocados” amenazan a la autoridad departamental si llega a la sede de Gobierno; y por el otro, parlamentarios y la parte denunciante del proceso presionan a la Fiscalía para que reciba la declaración. El Gobernador tenía que arribar hoy a La Paz para dar su declaración por el caso “golpe”, ante la denuncia de Lidia Patty, exdiputada del MAS. No obstante, la audiencia fue suspendida ayer sin dar una nueva fecha. Amenazas y muñecos Ayer, un grupo de “autoconvocados”, afines al MAS, colgaron en varios puntos de La Paz muñecos que representaban al Gobernador cruceño junto a carteles con amenazas. Un día antes, Camacho había anunciado que iba a llegar este jueves a la urbe sede de Gobierno para declarar en la Fiscalía. Frases como “Facho encontrado, Camacho colgado” y “Muerte a los fachos” fueron pintadas en las paredes de la Fiscalía de La Paz e impresas en letreros que fueron colgados junto a los muñecos en pasarelas y puentes. “Nosotros, como autoconvocados, hemos puesto letreros en las pasarelas, hemos pintado las paredes, lo vamos a seguir haciendo. Queremos decirle al señor Fernando Camacho, no tenemos miedo”, declaró Freddy Rojas, representante del grupo para quien los letreros con amenazas de muerte contra Camacho no fueron una “provocación” ni “un amedrentamiento”. El vocero de los autoconvocados conminó a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, a detener al ex líder cívico de Santa Cruz. En noviembre de 2019, Camacho llegó a La Paz para entregar una carta que demandaba la renuncia del entonces presidente Evo Morales. También puede leer: «Autoconvocados» del MAS colgaron los muñecos de Camacho y advierten con ir a Santa Cruz Rojas dijo que esa acción se constituyó en un golpe de Estado y exigió que Camacho sea encarcelado junto al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el alcalde de La Paz, Iván Arias; el expresidente Jorge Tuto Quiroga y otros. Desde la pasada semana, el ministro Del Castillo ofreció garantías para la llegada de Camacho, aunque no tomó acciones ante los últimos hechos. El martes, un grupo de encapuchados, mediante un video, lanzaron amenazas contra Camacho. “Sólo queremos que llegues aquí, ya estamos armados, ya estamos organizados, te vas a llevar una sorpresa (…) No vamos a permitir una vez que haya sufrimiento, este mensaje es para vos, Camacho. Vas a conocer cuando llegues aquí a La Paz nuestra justicia comunitaria, vas a saber lo que es tener miedo”, señaló uno de los enmascarados. Ambos grupos radicales, tanto los autoconvocados como los encapuchados, justificaron sus posturas como parte de la reivindicación de la wiphala. Fiscal: Debe declarar en La Paz Consultado sobre estos hechos, el fiscal del caso “golpe”, Omar Mejillones, dijo no conocer dichas amenazas. Recalcó que como el caso se abrió en La Paz, es en esta ciudad donde el Gobernador de Santa Cruz, al igual que su padre, José Luis Camacho, deben declarar. “Nosotros tenemos que someternos a procedimientos. El procedimiento establece en este momento que el juez natural del presente proceso penal es la ciudad de La Paz. Vamos a seguir nosotros en ese marco, en tanto no exista una situación que por necesidad —en su momento vamos a fundamentar esta situación— nos haga cambiar de parecer”, afirmó Mejillones. La suspensión de la declaración del Gobernador de Santa Cruz y la de su padre causó molestia en sectores masistas. Presiones a la Fiscalía A través de memoriales, la denunciante del caso “golpe”, Lidia Patty, pidió a la Fiscalía que el gobernador Camacho declare en Santa Cruz. A juicio de la exlegisladora, el Ministerio Público “sólo” retrasa el proceso Su abogado, Marcelo Valdez, explicó que el pedido no es nuevo puesto que enviaron anteriormente solicitudes con ese fin. “Este tipo de actividades nos están haciendo retrasar más el proceso. Como parte víctima hemos pedido que ellos (el Gobernador y su padre) declaren en Santa Cruz. Esas dos declaraciones ya se hubieran dado”, dijo. Patty calificó las amenazas de los autoconvocados como propias de la derecha, que busca victimizar a Camacho. “Ya conocemos a la derecha, se victimiza; ellos mismos pueden hacer todo, por eso, han colgado esos muñecos”, aseveró la exdiputada. El diputado Daniel Rojas, del MAS, señaló que a la Fiscalía le faltaron “agallas” para recabar la declaración de Luis Fernando Camacho en La Paz, por eso suspendió ese actuado que estaba programado para el jueves.



Las reacciones Camacho “La Fiscalía suspende mi declaración y la verdad detrás de esta decisión es una sola: ‘Mi pueblo no me dejó solo’. La citación despertó la indignación general de los cruceños que rechazan el abuso porque saben que nuestra lucha de 2019 fue para defender la democracia”, escribió en sus redes sociales, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien recibió el respaldo de sus seguidores.



Creemos Por su parte, el diputado Erwin Bazán (Creemos) señaló que la suspensión de la declaración de Camacho es “una cortina de humo” del Gobierno para desviar la atención de las protestas por la Ley de Ganancias Ilícitas.