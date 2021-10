MAS frena solicitud de crédito bancario del alcalde Iván Arias camuflada en la Ley de Canastas Escolares





07/10/2021 - 08:31:15

ABI.- La bancada de concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Alcaldía de La Paz, frenó este miércoles el tratamiento de un “artículo camuflado” en el Proyecto de Ley de Canastas Escolares, por el cual el alcalde Iván Arias pedía autorización para gestionar créditos bancarios para este y el próximo año, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera y disciplina fiscal, informó el concejal Pierre Chain. “Esto es indignante. Utilizar el desayuno de los niños para sacar dinero es un engaño y nos preocupa que entre gallos y medianoche quieran endeudar a nuestra alcaldía aumentando el déficit, no lo acepto y me retiro señor presidente”, manifestó ante el pleno el concejal Chain, citado en un boletín institucional. Explicó que, a raíz de esa discrepancia, los concejales presentes del MAS (Pierre Chain, Roxana Pérez del Castillo y Javier Escalier) abandonaron el pleno dejando sin quórum y sin tomar una decisión sobre el proyecto de ley que intenta cambiar, por este año, la entrega del desayuno escolar por unas canastas escolares equivalentes a Bs 290 por cada estudiante del nivel inicial, primaria y secundaria de los establecimientos fiscales y de convenio de la gestión 2021. Chain lamentó la manipulación del proyecto que originalmente no contemplaba esa solicitud de crédito, pero que el Ejecutivo Municipal modificó y envió una propuesta de entrega de canastas escolares con el artículo añadido de “contrabando”, solicitando tratamiento con dispensación de trámite. La cuestionada disposición adicional segunda textualmente señala que “con el objeto de garantizar el flujo monetario en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y precautelar por la sostenibilidad financiera y la disciplina fiscal, se autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal el inicio inmediato de operaciones de crédito público y negociaciones hasta los límites de endeudamiento establecidos por norma, en lo que resta de la gestión 2021 y 2022 en los términos financieros más favorables en cuanto a la moneda, plazo, oportunidad y periodicidad de pago dentro de la normativa vigente”. El concejal Chain sostuvo que ello significa que el alcalde Arias quiere permiso para endeudarse hasta Bs 350 millones sin explicar para qué quiere ese dinero. Aclaró que no está en contra del desayuno escolar, sino en contra de la maniobra de utilizar una ley que beneficia a los niños para que el Ejecutivo saque dinero de los bancos, intención que ya antes fue rechazada por el Concejo.