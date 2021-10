Desconfianza, desempleo y crisis alientan retiro de aportes de AFP





07/10/2021 - 07:54:31

Página Siete.- Desconfianza, crisis, falta de dinero o la imposibilidad de seguir contribuyendo para la jubilación, debido al desempleo, son algunas de las motivaciones de las personas que ayer se apersonaron a los bancos para retirar sus aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A las oficinas de Futuro de Bolivia y Previsión BBV se dieron cita ciudadanos que buscaban mayor información o la habilitación para realizar el cobro. También hubo filas en el Banco Unión y otras instituciones designadas para hacer la devolución. Ayer comenzó la devolución a las personas mayores de 50 años que cuentan con un ahorro de hasta 10.000 bolivianos. En el primer día de la devolución hubo personas que lograron cobrar, pero otras tuvieron problemas y eso provocó filas en las oficinas de las AFP en demanda de información. “En el banco me indican que no estoy registrada. Yo quiero retirar mi dinero, no temo perder el beneficio a futuro; mejor tener el dinero a la mano porque estoy desempleada”, indicó una señora que hacía fila en la AFP Previsión de Sopocachi. Otra señora contó que en el banco le observaron su carnet en el que aún lleva apellido de casada. Pedía que se la habilite porque, como ya es de la tercera edad y tiene poco dinero ahorrado, prefiere retirarlo para destinarlo a una operación de rodilla. Otra señora indicó que dejó de aportar porque cerró la empresa en la que trabajaba y prefiere retirar su dinero para invertirlo en algún negocio, ya que no aspira a jubilarse. “Vine a reclamar porque yo revisé en la web y me sale que estoy habilitada, pero en el banco me dijeron que no. Quiero regularizar mi situación”, dijo. En la AFP Futuro otra persona manifestó que aunque le falta poco para jubilarse prefiere tener su dinero ahora porque recibirá poco si espera. “No tengo muchas expectativas”, admitió. En la agencia del Banco Unión de Achumani, un señor que hacía fila relató que retirará su dinero porque tiene pocos ahorros y no tiene confianza en el manejo futuro de sus recursos para una jubilación. “Prefiero sacar mi plata porque es la única oportunidad que tendré. Es incierto el manejo de las pensiones a futuro, yo trabajo por cuenta propia”, dijo. En el Banco Unión de la calle 21 de Calacoto, otra afiliada a las AFP sostuvo que retirará su dinero para invertirlo ahora que tiene la oportunidad. No tiene esperanzas de jubilarse. “Con la crisis, la situación está difícil y estoy sin trabajo”, subrayó. “Yo ya cobré. No me convenía seguir esperando porque tenía pocos ahorros y mejor tener la plata ahora que nunca”, manifestó otra persona que salía del Banco Unión. “Me observaron el estado civil en mi carnet. Hace tiempo que dejé de ahorrar y lo poco que tengo prefiero retirarlo porque no aporto hace muchos años. Voy a invertir para aumentar el capital de un negocio. No espero beneficios en adelante, igual tengo el SUS”, agregó otra persona desde la fila de la entidad bancaria. Mario Aramayo, de profesión psicólogo, que se apersonó a la AFP Futuro para que le aclaren algunas dudas, señaló que tiene más de 60 años y quiere tener su dinero ahora. “No sé por cuánto tiempo voy a recibir pensión si me jubilo el siguiente año, prefiero retirar mis ahorros ahora. Si pierdo el seguro de salud, tampoco es un problema porque tenemos el SUS, eso compensa”, puntualizó. Lamentó que el Gobierno no haya sido claro desde un principio. “No se trata de una devolución, sino de un préstamo” porque para no perder los beneficios de una jubilación se debe devolver con un interés el dinero retirado. Pagos en el primer día Desde la IFD Crecer informaron a Página Siete que a nivel nacional ayer se hizo la devolución de aportes a 836 afiliados de la AFP Previsión con un desembolso de 2.171.816 bolivianos. La entidad también procedió con la devolución a 315 clientes de la AFP Futuro por un monto de 1.651.132 bolivianos. La gerente general del Banco Unión, Verónica Ramos, detalló que ayer un total de 2.500 personas recibieron sus aportes en las sucursales de la entidad. De acuerdo con el cronograma, el 18 de octubre se procederá a la devolución parcial a quienes tienen 50 años o más. El 1 de noviembre se iniciará la devolución parcial a quienes tienen 40 años o más; el 15 de noviembre a los que tienen 30 años o más. El 13 diciembre se atenderá la devolución parcial y total de casos observados o pendientes de quienes no pudieron cobrar sus aportes en las fechas iniciales.