Defensa de Manfred tiene estrategia lista para la audiencia de este jueves





07/10/2021 - 07:45:26

Opinión.- La defensa legal de Manfred Reyes Villa Bacigalupi, actual alcalde de Cochabamba, anunció que tiene todo listo para la audiencia virtual de hoy, en la que se determinará la situación legal de la autoridad en torno a un mandamiento de condena que podría llevarlo a prisión por un proceso iniciado cuando era Prefecto (hoy Gobernador) del departamento. El caso por el que es procesado Reyes Villa data de 2008 y hace referencia a irregularidades en el proyecto carretero El Sillar Alternativo (de 2006), cuando era Prefecto de Cochabamba. En 2013 se dio, en ausencia de Reyes Villa porque estaba en Estados Unidos, una sentencia de cinco años de cárcel por conducta antieconómica. Esto fue apelado varias veces; en semanas anteriores, la Gobernación informó sobre un auto supremo, emitido el 8 de septiembre de este 2021, que ratificó la sentencia. El 20 de septiembre se conocieron dos documentos; uno, un amparo constitucional a su favor; y otro confirmando la sentencia ejecutoriada que señala que la autoridad debe ir a la cárcel de San Sebastián Varones. Esto derivó en la incertidumbre y las posturas contrarias entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate). Pero, el 23 de septiembre, fue notificado con un documento de la Sala Constitucional Segunda de Chuquisaca disponiendo la otorgación de medida cautelar solicitada por Reyes Villa, “quedando suspendida la ejecución del mandamiento de condena emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Número 1 de la ciudad de Cochabamba hasta la emisión de la resolución de la acción tutelar admitida por esa Sala”. La audiencia es virtual y fue fijada para hoy a las 11:00 horas. Ronald Pinto, abogado de Reyes Villa, informó que se prevé que en la audiencia se expongan fundamentaciones de ambas partes. “Los abogados de Manfred vamos a exponer los fundamentos que sustentan nuestra acción de amparo y seguramente tendremos que escuchar el informe de lo que van a decir los miembros de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, seguramente pidiendo que se rechace la acción de amparo”. Luego, la Sala Constitucional resolverá el tema en la audiencia. Pinto dijo que la fundamentación incluye temas estratégicos. Reyes Villa expresó que espera que la justicia no reciba presiones. “Yo creo que los administradores de justica van a tener que actuar en justicia con la ley, como corresponde, y no ir contra todo un pueblo”. Añadió que no hubo debido proceso en el caso de El Sillar. “Disque Manfred no hizo su proceso y por eso conducta antieconómica, y ¿y el proyecto que hicieron ellos?, ¿por qué no enjuician a la gente que lo hizo? El proyecto que hicimos es el que algún día se tiene que hacer, porque es en roca firme y es un proyecto que no tiene absolutamente nada de indicios de malos manejos”, aseguró. Además, cuestionó al viceministro de Régimen Interior y excandidato por el MAS a la Alcaldía, Nelson Cox. Dijo que llegó a Sucre para hacer presión. Por su lado, Cox sostuvo que "tiene que pagar por lo que hizo" y aseguró que está vigente "un mandamiento condenatorio en su contra". "La presión que siente el señor Reyes Villa es de todas las sentencias que tiene en su contra. La presión que existe es de que se cumplan las sanciones y que pague porque él ha generado un daño ", sostuvo en una entrevista con Edwar Ayma. Mientras el vocero de la Alcaldía, Henry Rico, publicó en redes sociales el rechazo a las declaraciones de Cox. Añadió que la presencia del Viceministro en Sucre, con el pretexto de explicar a la Policía los alcances de la Ley 101, “tiene la única finalidad de ejercer presión política sobre los magistrados de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de Chuquisaca”.