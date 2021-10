Tras anuncio de citación, Pumari responde que no tiene miedo





06/10/2021 - 19:25:04

Los Tiempos.- El expresidente del Comité Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari señaló que no tiene miedo tras el anuncio de la Fiscalía para citarlo a declarar por el caso del supuesto “golpe” de Estado. “¿Que si les tengo miedo a sus amenazas? Miedo solo a Dios y a mi madre. Mi lucha no es de ahora fue desde siempre, nací en una tierra que no se merece el destino que tiene y seguiré caminando, marchando y protestando hasta cambiar el destino de mi Potosí. Soy hombre de lucha”, escribió el excívico en su cuenta de Twiiter. Este miércoles, el fiscal Omar Mejillones confirmó que citarán a Pumari, para que declare en el caso de supuesto "golpe de Estado". En 2019, Pumari junto a Luis Fernando Camacho fueron protagonistas de las protestas cívicas que denunciaban un fraude electoral de Evo Morales, quien terminó renunciando a la Presidencia. Que si les tengo miedo a sus amenazas?

Miedo solo a Dios y a mi madre.

Mi lucha no es de ahora fue desde siempre, nací en una tierra que no se merece el destino que tiene y seguiré caminando, marchando y protestando hasta cambiar el destino de mi Potosí.

Soy hombre de lucha pic.twitter.com/8Tby9n4Rdh — Marco Antonio Pumari Arriaga (@Marco_Pumari_A) October 6, 2021