Quintana califica de flojo y mediocre el avance de las investigaciones en el caso golpe





06/10/2021 - 19:05:30

Correo del Sur.- El exministro de la Presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, calificó de “flojo y mediocre” el avance de la investigación sobre el caso denominado “golpe de Estado”. Añadió que es necesaria una “profunda reforma” de la justicia porque esta es todavía “colonial”. La exautoridad llegó a Sucre este miércoles para presentar su libro que escribió durante su asilo en la embajada de México: “La contraofensiva imperial. Anatomía de la violencia y el saqueo durante el golpe de Estado”. En un breve contacto con CORREO DEL SUR, el exministro fue consultado sobre su postura sobre la investigación que el Ministerio Público sigue en el caso “golpe”, denunciado por la exdiputada del MAS, Lidia Patty. Él lo calificó de “flojo y mediocre”. “Flojo porque la administración de la justicia no ha sabido responder con la celeridad con la que las circunstancias exigían para reparar daños fundamentalmente e impedir que la impunidad se haga una moneda diaria. Mediocre por cómo la Fiscalía General del Estado está conduciendo las investigaciones”, dijo a este periódico. A su criterio, los bolivianos no cuentan con la información sobre la estrategia de la investigación, puesto que solo se conocen de convocatorias a declarar pero que no responden “todo este despliegue del Ministerio Público”. “Tengo que decir de manera categórica que hay complicidad de parte del Ministerio Público para el esclarecimiento de los autores, de los cómplices, de los encubridores, no solamente del golpe, sino de las prácticas de corrupción que se ejecutaron durante el régimen golpista”, añadió. Dijo que esto se debe a que la estructura administrativa de la justicia que no cumple con los requisitos de idoneidad, profesionalidad, transparencia y compromiso cívico ciudadano. En ese sentido, dijo que comparte la idea de trabajar en una “profunda reforma” de la justicia. Quintana señaló que esta forma de justicia se “arrastra” desde el periodo colonial, que tiene “estructuras muy viejas” para situaciones jurídicas complejas. Este miércoles se suspendió sin fecha la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por este caso. El Ministerio Público lo citó en La Paz, el jueves a las 9:00. Sin embargo, su padre José Luis Camacho debía declarar antes que él, algo que no se concretó porque alegó que por su condición de salud no puede viajar a La Paz. De esa manera, se reprogramarán ambas comparecencias. En el caso de Camacho padre, tras la homologación de sus certificados médicos que presentó como prueba para no viajar a la sede del Gobierno; y en el caso del Gobernador, después de que declare su padre.