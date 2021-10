Cívicos ratifican paro nacional el 11 de octubre y sectores sociales afirman que será un fracaso





06/10/2021 - 18:58:55

Erbol.- El Comité Cívico Pro Santa Cruz ratificó la decisión de la “Cumbre por la Democracia” de ir a un paro convocado para el 11 de octubre en todo el país, mientras que sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguraron que las medidas de presión serán un fracaso. Mediante un comunicado, el ente cívico afirmó que las determinaciones asumidas en el encuentro del 4 de octubre por políticos de oposición, Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), plataformas, entre otros, se mantienen vigentes. “El Comité pro Santa Cruz comunica que, en base a la Resolución de la Cumbre Nacional por la Unidad en Defensa de la Democracia, las medidas adoptadas en consenso con los actores cívicos, ciudadanos, representantes de instituciones, autoridades y políticos de todo el país, continúan firmes”, se lee en parte del documento. Ratificaron el pedido del cese de la persecución contra líderes de la oposición, la abrogación de la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, entre otras normas, que considera atentan a las libertades ciudadanas y derechos democráticos. Sectores sociales afines del MAS aseguraron que las medidas de presión, convocadas para este 10 y 11 de octubre, serán un “fracaso” ya que solo buscan perjudicar a la economía del país que busca reactivarse tras la llegada de la pandemia el pasado año. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Marcos Miranda, consideró que la ciudadanía ya no cree en las convocatorias de los cívicos debido al papel que tuvieron durante la crisis de 2019. “Sabemos que este 11 de octubre el paro va a ser un fracaso y también conminamos a todas nuestras organizaciones sociales a que no acaten ningún paro”, afirmó en rueda de prensa junto a varios dirigentes de otros sectores. El ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Esteban Alavi, rechazó el paro cívico ya que solo generará un “perjuicio” a la economía de las familias que se ganan el sustento diario. Aseguró que ese día, no permitirán que se paralicen las actividades y dijo que se trabajará con normalidad. Los cívicos, representantes de oposición, plataformas, entre otros, decidieron activar movilizaciones en rechazo a las aprehensiones en contra quienes lideraron las protestas que derivaron luego en la renuncia de Evo Morales. Justamente uno de los que fue convocado a declarar por el denominado caso “golpe de Estado” es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Este jueves debía declarar, pero, fue diferido sin fecha hasta que su padre, José Luis Camacho, pueda comparecer primero.