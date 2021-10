Huarachi: No vamos a permitir que otra vez la derecha criolla desde Santa Cruz desestabilice nuestro gobierno





06/10/2021 - 16:48:27

Erbol.- El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, convocó a los trabajadores a las movilizaciones anunciadas por el Pacto de Unidad para el 12 de octubre y afirmó que las organizaciones no permitirán la desestabilización del Gobierno. “Las organizaciones sociales del país no vamos a permitir una vez más intentos de desestabilización, no vamos a permitir que un vez más que otra vez la derecha criolla desde Santa Cruz desestabilice nuestro Gobierno”, dijo Huarachi. El dirigente acusó a los opositores de realizar tres acciones de desestabilización, haciendo referencia a las quemas en la Chiquitanía, la movilización de los indígenas del oriente y la convocatoria al paro cívico del 11 de octubre. “¿Acaso eso no es provocación? ¿Acaso no es un intento de desestabilización y confundir a la población”, cuestionó Huarachi. Afirmó que hay indignación en la COB por los actos que consideró de odio y racismo, durante el aniversario de la efeméride cruceña. Dijo que ha costado “recuperar la democracia” y que se han ofrendado vidas en hechos como los de Senkata y Sacaba. Respecto al anuncio de paro de los opositores para el 11 de octubre, Huarachi llamó a que reflexionen pensando en la reactivación económica. Señaló que también la COB se encuentra en emergencia y eso implica que se puede movilizar en cualquier momento en las calles y en las carreteras. La COB convocó a sus bases a sumarse a la movilización que anunciaron las organizaciones del Pacto de Unidad a realizarse en Santa Cruz el 12 de octubre, por los 529 años de resistencia anticolonial, la defensa de la democracia y el desagravio a la wiphala. La manifestación se replicará en los otros departamentos. Huarachi negó que sea una provocación el realizar la movilización en Santa Cruz, sino es hacer respetar los derechos y los símbolos patrios.