Gobernación afirma que caso contra Condori es montado y acusa al MAS de persecución política





06/10/2021 - 16:07:36

Correo del Sur.- La Fiscalía departamental de Chuquisaca confirmó el martes la imputación en contra de Damián Condori por el presunto delito de estafa denunciado en 2015 cuando este no ejercía ningún cargo público. Si bien Condori es procesado como persona particular, la Gobernación de Chuquisaca considera que se trata de una “persecución política” por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque confía que no perjudicará a la administración pública ni llegará a una sentencia. “No creo que lleguemos a eso (sentencia) porque son casos montados, no nos podemos anticipar a nada, lo único que digo es que nuestros asesores están analizando la línea que vamos a tomar como Gobernación”, indicó el secretario general del Gobierno departamental, Maguiver Rosales. Cuestionó al MAS por manipular la justicia durante los últimos años “para hacer persecución política” y llamó a trabajar para salir de la pandemia y la crisis económica. Condori fue denunciado por no pagar un préstamo que adquirió de una persona particular en 2015 para cancelar una deuda con el exFondo Indígena por la que anteriormente fue procesado. La Fiscalía imputó formalmente a Condori por el presunto delito de estafa y descartó pedir su detención preventiva.