Gobernación: Suspensión de audiencia de Camacho es una cortina de humo; reitera apoyo al paro cívico





06/10/2021 - 15:59:31

A criterio del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, la suspensión de la citación en La Paz de la declaración del gobernador Luis Fernando Camacho sobre el caso terrorismo obedece a una cortina de humo de parte del Gobierno nacional, y sostiene que la nueva fecha prevista tiene que ser en Santa Cruz, por ser en este departamento donde el pueblo inició la lucha por la democracia, aunque la Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre esta viabilidad. Esta posición la dio a conocer el secretario de Justicia, Efraín Suárez, quien dijo que otra cortina de humo también es la postergación al tratamiento de la ley persecutoria de legitimación de ganancias ilícitas, con un pretexto de “socialización”, por lo que argumentó que este proyecto debe eliminarse de la agenda legislativa nacional. En este sentido, el ente departamental se mantiene firme y reitera su apoyo pleno a la resolución de la Cumbre nacional por la libertad y democracia llevada a cabo el pasado lunes 4 en el Comité Cívico pro Santa Cruz, en la cual se convocó a un paro cívico para este lunes 11 de octubre en rechazo a la persecución política, y en contra de las leyes que atentan a los derechos y libertades ciudadanas de parte del Gobierno nacional. “Nosotros nos mantenemos firmes en esta posición de apoyar al paro, lo que pretende hacer el Gobierno nacional no lo sabemos, y no queremos interpretarlo tampoco; entendemos que sí es una cortina de humo para descomprimir la situación”, sostuvo la autoridad departamental.