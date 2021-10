Viceministro Cox tilda a Reyes Villa de corrupto sentenciado





06/10/2021 - 15:46:00

Erbol.- “Es un corrupto, es un corrupto sentenciado, tiene varios procesos”. Así el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, calificó al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, un día antes de que en un juzgado de Sucre se defina la situación jurídica del burgomaestre respecto a una sentencia en su contra. Las declaraciones de Cox surgen después de Reyes Villa culpó al Viceministro de estar detrás de un bloqueo en K’ara K’ara y le dijo que “juegue limpio” y sepa perder por las elecciones en que ambos compitieron por la Alcaldía de Cochabamba. Cox consideró que Manfred se está “victimizando”. También el Viceministro rechazó que se lo acuse de estar interesado en la movilización de personas. En la audiencia del jueves, una Sala Constitucional de Chuquisaca determinará si procede el Amparo presentado por Reyes Villa contra la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por haber rechazado un recurso de casación contra la sentencia que existe contra el Alcalde por el caso El Sillar. El Viceministro alertó que desde el sector de Reyes Villa se pretende movilizar a personas hacia Sucre para la audiencia del jueves, por lo cual ya ha hablado con el Comandante Departamental de la Policía para tomar recaudos, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. Cox dijo que se respeta el derecho a la protesta, pero no corresponde la violencia. Anunció que no se permitirá las intenciones de generar perjuicio y perturbación. Señaló, además, que habrá controles en las trancas para evitar que gente vaya a perturbar a Sucre y evitar ese riesgo. De parte de Reyes Villa, se denunció anteriormente que la sentencia en su contra no cumplió con los preceptos del debido proceso, que se emitió en su ausencia y que forma parte de una persecución política del MAS. De confirmarse la sentencia, Manfred estaría inhabilitado de ejercer como autoridad electa. También el caso forma parte de una petición que presentó Reyes Villa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que fue admitida.