Miles de videos revelan brutales imágenes de torturas en las cárceles de Rusia





06/10/2021 - 11:37:13

Infobae.- Un escándalo sacude Rusia después de que una reconocida ONG pro derechos humanos infomara que recibió miles de videoclips filtrados desde prisiones de todo el país donde se ve a los presos siendo brutalmente torturados por guardias de los centros penitenciarios. “Esta es una filtración sin precedentes que enviará un electroshock a todo el país. En total, tenemos más de 40 gigabytes de archivos que muestran una tortura generalizada”, dijo Vladimir Osechkin, fundador del grupo de derechos Gulagu.net, a The Moscow Times en una entrevista telefónica. Los videos han sido publicados por sitios web como Mediazona, que subió el martes las grabaciones de Gulagu.net. Según informes de The Moscow Times en ellos se muestra a los presos siendo torturados en un hospital penitenciario en la ciudad de Saratov, en el Volga. Infobae pudo corroborar estos informes, pero decidió no publicar los videos por su fuerte contenido de violencia explícita, el cual se puede apreciar en varias capturas de dichas filmaciones. El Kremlin dijo el martes que estaba al tanto de las imágenes en el hospital de la prisión de Saratov y que el Servicio Federal de Prisiones (FSIN) ha iniciado una investigación sobre los videos. “Si esto se confirma, conducirá a una investigación muy seria”, dijo el martes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.





En uno de los videos se ve a un hombre tirado en una cama mientras otro está a punto de insertarle un aparato por el ano para violarlo El miércoles, Gulagu.net que hace seguimiento a la situación de derechos humanos en las prisiones rusas, publicó en su canal de Youtube nuevas imágenes que mostraban a presos golpeados y torturados. La ONG dijo que las imágenes se realizaron en el hospital de la prisión de Saratov y en las prisiones de las regiones de Belgorod y Kamchatka. Estas denuncias ocasionaron que este miércoles el FSIN despidiera al jefe del servicio penitenciario de Saratov, junto con tres miembros del personal regional y el médico jefe de la prisión. La ONG también le compartió imágenes supuestamente grabadas en la misma prisión de Saratov a The Moscow Times, las cuales muestran a varias personas usando un objeto grande para violar a un hombre desnudo que está atado a una cama. De acuerdo con Osechnkin, director de la ONG, su organización comenzó a recibir las imágenes filtradas en marzo de un ex recluso en la prisión de Saratov que fue liberado en febrero de este año. Osechkin dijo que el recluso era un especialista en Tecnología de la Información de Bielorusia que, según los informes, obtuvo acceso a las imágenes almacenadas en las computadoras que fueron filmadas en varias prisiones en las regiones de Irkutsk, Vladimir y Saratov entre 2018-2020. Dijo que el denunciante abandonó Rusia a principios de esta semana y se negó a revelar su ubicación por temor a su seguridad. “Estamos planeando publicar lotes de videos paso a paso en las próximas semanas ahora que la fuente está fuera del alcance de las autoridades rusas”, dijo Osechkin a The Moscow Times. Gulagu.net también ha enviado los videos al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes (CPT), pero la organización no ha emitido aún algún pronunciamiento sobre el tema. La ONG fue fundada por Osechkin en 2011 para monitorear las violaciones de los derechos de los reclusos en Rusia. Cuatro años después, en 2015, abandonó Rusia y se encuentra residiendo en Francia. No es la primera vez que este sitio web comparte información sensible y potencialmente escandalosa para los servicios de inteligencia rusos. Ya en julio había sido bloqueado por el organismo de control estatal de medios en Rusia, Roskomnadzor, a raíz de las solicitudes del FSB y el FSIN.

Las crudas imágenes reflejan las violentas torturas a las que son sometidos los presos en Rusia.

Las crudas imágenes reflejan las violentas torturas a las que son sometidos los presos en Rusia. Aunque los videos no han sido verificados aún por otras fuentes, diferentes ONG de derechos humanos ya se han pronunciado sobre ellos, afirmando que eran un “motivo de gran preocupación”. Así lo dijo Tanya Lokshina, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “El problema de la tortura en las penitenciarías rusas es muy grave y el gobierno no está haciendo lo suficiente para garantizar una investigación efectiva, la seguridad de las víctimas y los denunciantes y la rendición de cuentas de los perpetradores”, agregó Lokshina. Rusia, junto con Turquía, se encuentra entre los países con la mayor proporción de personas encarceladas en Europa, según un informe reciente del Consejo de Europa. Los grupos de derechos humanos han criticado repetidamente la tortura “sistemática” de Rusia a sus reclusos.