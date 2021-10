Una joven termina en cuidados intensivos por una grave infección tras usar shorts de jean ocho horas





06/10/2021 - 09:54:15

RT.- Una estadounidense de 25 años asegura haber contraído una seria infección bacteriana luego de usar pantalones cortos de mezclilla durante ocho horas. Esta joven de Carolina del Norte, llamada Sam, compartió recientemente su historia en un video en TikTok que ha sido visto por más de ocho millones de personas, según medios locales. Actualmente su cuenta es privada. Hablando al respecto con el portal BuzzFeed, explicó que, tres años atrás, había decidido vestir esa prenda durante una de sus primeras citas con su actual novio. Aunque se sentía incómoda, decidió ignorar esa eventualidad y disfrutar el momento. Pasó todo el día con esos 'shorts' y al día siguiente se sintió adolorida y notó que tenía un bulto en la zona donde la tela rozaba con sus glúteos. "A medida que pasaba el tiempo, comenzó a volverse más doloroso. El dolor se focalizó en un lugar y se sentía punzante", dijo. Finalmente, visitó un médico y recibió antibióticos para tratar lo que parecía ser una infección cutánea. Un día después, Sam experimentaba "temblores y falta de aliento", por lo que su madre tuvo que llevarla de urgencias a un hospital y la chica fue ingresada a una unidad de cuidado intensivo, donde permaneció cuatro días. Según el diagnóstico, había sufrido un choque séptico a raíz de una celulitis (infección aguda de la piel que compromete el tejido subcutáneo). "Fue entonces cuando me di cuenta de que era un poco más grave de lo que había anticipado", comentó. Los especialistas consideraron la posibilidad de cortar la sección infectada en sus nalgas, pero la joven logró recuperarse sin necesidad de cirugía y fue dada de alta. Infortunadamente, un mes después, la celulitis regresó y Sam tuvo que ser tratada de nuevo con antibióticos. "Es importante conocer los signos de la sepsis. Siempre escuchen a su cuerpo y a su instinto. Si algo está mal, hagan algo rápido. Si no hubiera ido al hospital cuando lo hice, podría haber muerto fácilmente. Además, usen lo que los haga sentir cómodos", concluyó la norteamericana. La posible causa Respecto al caso de Sam, la cirujana colorrectal Carmen Fong explicó a BuzzFeed que ese tipo de infecciones son provocadas la mayoría de las veces por un absceso anorrectal, "causado por una fisura anal o una fístula anal, las cuales son bastante comunes". Fong cree que los pantalones cortos y ajustados habrían provocado en la piel de la joven una laceración que aprovecharon las bacterias. El entorno apretado, húmedo y oscuro sirvió de medio perfecto para que estos microrganismos pudieran prosperar, detalló. La doctora recomienda usar ropa interior holgada y secar esa zona del cuerpo al aire siempre que sea posible. En caso de experimentar dolor rectal con fiebre y malestar general es necesario buscar ayuda médica urgente. "Cualquiera puede tener un absceso anorrectal. Si no se trata a tiempo, puede convertirse en una infección muy grave y provocar una grave enfermedad en una persona, aunque la sepsis y la celulitis tienden a ocurrir más en personas inmunodeprimidas, como las que tienen diabetes", aseguró Fong.