Brasil planea campaña de vacunación contra el covid en 2022





05/10/2021 - 18:57:07

Agencia Brasil.- El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, dijo este martes que un nuevo contrato del gobierno federal con el Instituto Butantan, para la adquisición de vacunas contra el covid-19, depende del registro definitivo del inmunizante por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). Queiroga se reincorporó al trabajo en la sede del Ministerio de Salud este mismo martes, tras regresar de Nueva York, en Estados Unidos, donde estuvo aislado por haber contraído el covid-19. Actualmente, cuatro vacunas son ofrecidas a la población por el Programa Nacional de Inmunización (PNI): Pfizer/BioNTech y Oxford/AstraZeneca, que ya tienen registro definitivo en Anvisa; y Janssen/Johnson&Johnson y CoronaVac, que solo están autorizadas para su uso de emergencia. En enero, el gobierno federal firmó un contrato con el Instituto Butantan para la adquisición de 100 millones de dosis de CoronaVac, que se concretó el mes pasado. "Tuvimos una emergencia sanitaria, estas vacunas se hicieron en tiempo récord y Anvisa concedió registro de emergencia no solo a CoronaVac, sino también a Janssen. Para entrar en el calendario nacional, será necesario solicitar la inscripción definitiva", dijo. "Una vez que Anvisa conceda el registro definitivo, el Ministerio de Salud considera que esta o cualquier otra vacuna forma parte del programa de inmunización", dijo en una entrevista con periodistas. Para Queiroga, cuanto más oferta de vacunas, más se estimula la caída de precios. "Si el precio baja es mejor porque puedo utilizar estos recursos, por ejemplo, para atender a personas que tienen el síndrome postcovídico. También necesito mantener las camas de cuidados intensivos habilitadas para 2022. Tenemos dificultades presupuestarias, esto no es una sorpresa para nadie, y tenemos que vencer juntos", dijo, destacando el diálogo del Gobierno con el Congreso Nacional. Campaña 2022 Según el ministro, el personal técnico del Ministerio de Salud ya está en la fase de planificación de la campaña de vacunación contra el covid-19 en 2022, pero todavía sin puestos definidos. Según él, hasta el final del año, Brasil todavía debe recibir 100 millones de dosis de Pfizer, cerca de 30 millones de Janssen, además de las dosis del consorcio Covax Facility, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para Queiroga, no hay duda de que la campaña de vacunación contribuye a un escenario epidemiológico más tranquilo, con reducción de los ingresos hospitalarios y de las muertes por covid-19. "Registramos un descenso en el número de muertes de manera sostenida, a pesar del aumento de casos, algo que se debe a la mayor apertura que tiene la economía, pero esto no se ha correspondido en aumento significativo de las hospitalizaciones", dijo. Hasta ahora, el gobierno federal ha distribuido más de 301 millones de dosis de vacunas contra el covid-19. Se aplicaron 242,7 millones, de las cuales 147,9 millones fueron primeras dosis y 94,7 millones de la segunda o dosis única. Más de 1,3 millones fueron dosis de refuerzo para ancianos, inmunodeprimidos y profesionales de la salud.