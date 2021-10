La Gobernación exhorta Del Castillo a que no sea vocero de grupos violentos ni activista





05/10/2021 - 18:19:54

La Gobernación tomó como irresponsables las declaraciones del ministro de Gobierno con respecto a su protección ante las amenazas de muerte al gobernador Luis Fernando Camacho a su arribo a su declaración en La Paz este jueves, considerando que este ha cometido una falta total de respeto contra la primera autoridad electa del departamento de Santa Cruz, y a la vez, representa una afrenta a todos los cruceños. “Es una afrenta a todo el departamento, ya que con estas declaraciones irresponsables (el ministro Carlos del Castillo) está generando un clima de violencia verbal, que puede conducir a más violencia, y sobre todo puede generar un atentado contra la vida del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca”, advirtió el secretario departamental de Justicia, Efraín Suárez. Es más, dejó en claro que el ministro de Gobierno es una autoridad del Estado, por lo tanto, se tiene que comportar como tal, y no como un activista, que está exacerbando la confrontación y conduciendo al odio social en contra del gobernador de Santa Cruz. Al contrario, Del Castillo debe informar a los bolivianos cuáles son los grupos que pretenden atentar contra la vida de Camacho, toda vez que si tiene los datos, su obligación es neutralizar a estos grupos violentos. “Este sin duda es un tema muy serio. El ministro tiene la obligación de prestar seguridad no solo al gobernador Luis Fernando Camacho sino a todos los ciudadanos de este país. ¡El ministro no puede ni debe convertirse en vocero de grupos irregulares ni andar corriendo amenazas de forma pública!”, enfatizó. Suárez exhortó al ministro del Castillo a que reconduzca su posición y más bien se concentre en dar seguridad a todos los bolivianos, y a las autoridades electas que vayan a prestar su declaración a la Sede de Gobierno.