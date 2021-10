Mosquitos en EEUU dieron positivo a un virus potencialmente mortal





05/10/2021 - 15:11:56

Infobae.- Funcionarios de salud del estado de Connecticut, EEUU, lanzaron una advertencia a los residentes después de que se detectara por primera vez este año el virus de la encefalitis equina oriental (EEE, por sus siglas en inglés), potencialmente mortal y transmitido a los humanos por mosquitos. Los mosquitos capturados en el bosque estatal de Pachaug en Voluntown el 23 de septiembre dieron positivo en un test que detecta el EEE, según el Departamento de Salud Pública. “Alentamos a los residentes del sureste de Connecticut a tomar medidas simples como usar repelente de mosquitos y cubrirse la piel desnuda, especialmente durante el anochecer y el amanecer, cuando los mosquitos están más activos”, alertó la comisionada del Departamento de Salud Pública, Manisha Juthani, en un comunicado. Las pruebas de la Estación Experimental Agrícola de Connecticut mostraron que los mosquitos infectados eran tanto especies que pican pájaros como mamíferos, conocidas como culiseta melanura y ochlerotatus canadensis. Los mosquitos pueden adquirir el virus solo al alimentarse de aves infectadas. “El virus EEE es impredecible y varía de un año a otro, pero detectamos el virus en los mosquitos durante la mayoría de los años”, dijo a USA TODAY Philip M. Armstrong, virólogo y entomólogo médico. “Los brotes de enfermedades importantes son menos comunes y ocurren aproximadamente una vez cada 5 años en Connecticut. La última vez que tuvimos un brote ocurrió en 2019 e involucró 4 casos humanos (3 muertes) y 6 casos de caballos en el este de Connecticut”. Según Mayo Clinic, la EEE es un virus poco común que propagan mosquitos infectados. No se transmite entre personas y solo se puede contraer por la picadura de un mosquito infectado. El virus puede causar hinchazón (inflamación) del cerebro. La única manera de disminuir la probabilidad de contraer encefalitis equina oriental es prevenir las picaduras de mosquitos. Los signos y síntomas generalmente no aparecen hasta dentro de 4 a 10 días y pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y vómitos. Los signos y síntomas pueden empeorar hasta incluir desorientación, convulsiones y coma y llevar a daño cerebral o, en algunos casos, a la muerte. Las personas que viven o viajan al bosque u otras áreas al aire libre pueden tener un mayor riesgo de contraer encefalitis equina oriental. No existen tratamientos efectivos, por eso hay que prevenir la picadura de mosquitos de la siguiente manera: -Usar repelente de insectos que contenga ingredientes como dietiltoluamida o picaridina -Usar permetrina para tratar la ropa -Usar pantalones largos y camisas de manga larga al aire libre -Vaciar el agua estancada de los contenedores exteriores -Colocar pantallas en las ventanas y puertas La EEE es rara, pero es fatal en el 25% al 50% de los casos y deja a otros con problemas de salud duraderos. Es importante aclarar que muy pocas personas contraen encefalitis equina oriental cada año. Al tomar medidas para prevenir las picaduras de mosquitos, puedes reducir el riesgo de contraer el virus. El mayor aumento de casos de EEE en Estados Unidos en la última década ocurrió en 2019, con 38 casos confirmados, la mayoría en la costa este y en el medio oeste. Diecinueve personas murieron a causa del virus ese año, según los CDC.