Rodríguez convoca a presentar observaciones al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas





05/10/2021 - 14:22:51

ABI.- El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, lamentó este martes la alarma y desinformación generada por políticos de oposición, respecto al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales. Convocó a todos los sectores de la población a presentar sus observaciones. “Como Cámara de Senadores, estamos abriendo la posibilidad de recibir toda observación, toda inquietud y duda que tengan los sectores, como transporte, gremiales, pequeños productores, medianos, empresarios, absolutamente a todos. Tenemos un compromiso ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y tenemos que cumplir con la aprobación de esta ley, pero lo que menos queremos es que perjudique a los sectores que en este momento están en cuestión reclamando por algunos derechos que supuestamente va a privar esta ley”, manifestó. Rechazó la alarma generada por políticos de oposición, que hasta la fecha no presentaron sus observaciones ante la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, instancia en la que el proyecto es tratado. “Que vengan las propuestas, no solo estén cuestionando por cuestionar, como algunos políticos lo están haciendo, todas las propuestas o enmiendas a algún artículo que está en cuestión, está en total predisposición de escuchar nuestra Comisión de la Cámara de Senadores”, ratificó. Dijo que el proyecto se encuentra en pleno tratamiento, a la espera de las observaciones que puedan realizar todos los sectores que se sintieran afectados por la normativa. “Está en pleno tratamiento, más bien convocamos a todos los sectores que están cuestionando u observando algunos artículos de esta norma, entonces ya se verá con nuestra presidenta de la Comisión los tiempos, entre mañana o pasado y la hora para, si es posible, se pueda reunir con diferentes sectores acá en la ciudad de La Paz y si hay alguna opción de viajar a algunos departamentos”, reiteró. Por su parte, la presidenta de la Comisión, Virginia Velasco, adelantó que se escuchará a todos los sectores y se recogerá todas las observaciones a los artículos cuestionados. Dijo que para ello se trasladarán a los nueve departamentos. “Convocamos a todos los sectores empresariales para que podamos escuchar sus observaciones a los 59 artículos y sus disposiciones. Asimismo, nosotros somos de la cultura de paz, diálogo y consenso, en ese sentido hicimos un cronograma de actividades para estar en los nueve departamentos”, anunció. Según cronograma, la Comisión estará el lunes 11 de octubre en Oruro; el martes 12, en Chuquisaca; miércoles 13, en La Paz; jueves 14, en Tarija; viernes 15, en Santa Cruz; lunes 18, en Beni; martes 19, en Pando; y jueves 21, en Potosí.