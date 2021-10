Añez dice que el TCP pretende desconocer su mandato y le recuerda que la invitó a acto en 2020





05/10/2021 - 12:40:50

Erbol.- La expresidenta Jeanine Añez acusó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de pretender desconocer el mandato que tuvo, ante lo cual le recordó al presidente de esta entidad, el magistrado Paul Franco, que la invitó al acto de inauguración del año constitucional en 2020. “TCP son una vergüenza al pretender desconocer mi mandato. ¿No recuerda el ex presidente Franco? Me invitó a la inauguración del año constitucional el 2020 y ahí estuve!!! Con todos los magistrados en el evento!!!”, dice un texto escrito por Añez en la pared de su celda, según se publicó en sus redes sociales. Dicho acto, mencionado por la expresidenta, se realizó el 3 de enero de 2020. Entonces, Franco saludó a Añez como "presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia". En 2019, cuando Añez asumió la presidencia, el TCP emitió un comunicado en el cual avalaba el mecanismo de sucesión ipso facto, sin necesidad de resolución legislativa, en caso de renuncia del mandatario. Entonces, dicho documento fue asumido como un aval a la presidencia transitoria. Sin embargo, este año el Tribunal informó al Ministerio Público, mediante nota, que no había sentencia, declaración o auto constitucional sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de Jeanine Añez. Añez, en su escrito, denunció que “jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de Arce arman procesos inventados y falsos” y que la tienen en total indefensión. Señaló que son procesos políticos donde lo jurídico no tiene ningún valor. “Sin Justicia independiente no hay democracia”, agregó la exmandataria. Añez está encarcelada desde marzo por el caso denominado “golpe de Estado”. También tiene procesos para juicios de responsabilidades por los casos Senkata-Sacaba y otros de corrupción.