Ministra de la Presidencia asegura que las convocatorias a movilizaciones buscan impunidad por los hechos de 2019





05/10/2021 - 12:32:10

ABI.- La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, rechazó este martes las convocatorias a un paro cívico y a movilizaciones en contra del Gobierno que solo afectan a las familias bolivianas y buscan impunidad para los actores de los hechos luctuosos del 2019. “Lamentamos y rechazamos de manera contundente a quienes buscan de manera reiterativa ganar a través de la violencia, de la confrontación, de la generación de odio, enfrentamiento, conseguir lo que no logran conseguir en las urnas y lo que buscan en el fondo es impunidad”, expresó la autoridad en entrevista con radio Erbol. Dijo que el paro convocado por los comités cívicos puede afectar a las familias que viven al día; asimismo, a las empresas que desean reactivar la economía del país. Reprochó que estas movilizaciones en el fondo pretendan que las personas implicadas en los hechos luctuosos del 2019 no coadyuven con la justicia. “A partir de la justicia, es que se puede encargar procesos de reencuentro entre bolivianos y bolivianas, justicia para todos y que las personas que están siendo convocadas (por el Ministerio Público) respondan por sus actos, no puede haber impunidad, hay 38 vidas que se han perdido”, lamentó. Cuestionó que algunos grupos políticos a nombre de la democracia pretendan convulsionar el país en búsqueda de impunidad y que no se responda por las muertes de las masacres de 2019. “Sabemos en torno a quienes se están movilizando y sabemos lo que históricamente ha sucedido en torno a la impunidad de clases dominantes que nunca se sientan ante la justicia para responder por sus actos”, aseveró.