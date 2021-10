Frances Haugen: La mujer que filtró los Archivos de Facebook revela su identidad





05/10/2021 - 09:51:20

BBC Mundo.- La responsable de filtrar una serie de investigaciones confidenciales de Facebook reveló su identidad este domingo. Se trata de Frances Haugen, de 37 años, quien trabajaba como gestora de productos en el equipo de integridad cívica de Facebook. En una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, dijo que los documentos que filtró demuestran que la empresa puso repetidamente "el crecimiento por encima de la seguridad" de sus usuarios. Facebook alegó que la filtración es engañosa, una interpretación sesgada de los datos, y que pasó por alto la investigación positiva realizada por la compañía. En la entrevista, Haugen dijo que había dejado Facebook a principios de este año después de exasperarse con la compañía. Antes de partir, copió una serie de memorandos y documentos internos. La denunciante luego compartió miles de páginas de esos documentos con el diario The Wall Street Journal, que ha publicado el material por partes durante las últimas tres semanas. A la revelación se le ha denominado "Archivos de Facebook" o Facebook Files. Las revelaciones incluyeron documentos que mostraban que celebridades, políticos y usuarios de Facebook de alto perfil fueron tratados de manera diferente por la empresa. De acuerdo a lo filtrado, Facebook habría aplicado las políticas de moderación conocidas como XCheck (verificación cruzada) de forma diferente a estas cuentas o no las habría aplicado en absoluto. Otra filtración dejó al descubierto la compleja demanda de un grupo de sus propios accionistas al que se enfrenta Facebook. El grupo alega, entre otras cosas, que el pago de US$5.000 millones de Facebook a la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos para resolver el escándalo de datos de Cambridge Analytica fue tan alto porque fue diseñado para proteger al fundador Mark Zuckerberg. Pero son las acusaciones sobre Instagram las que han sido particularmente preocupantes para los políticos estadounidenses. Una investigación interna de Facebook (propietaria de Instagram) encontró que esta red social estaba afectando la salud mental de los adolescentes, pero no compartió sus hallazgos aún cuando sugirieron que la plataforma era un lugar "tóxico" para muchos jóvenes. Según los documentos publicados por The Wall Street Journal, el 32% de las adolescentes encuestadas dijeron que cuando se sentían mal con su cuerpo, Instagram las hacía sentir peor. Haugen testificará ante un subcomité del Senado de Estados Unidos este martes en una audiencia titulada "Protegiendo a los niños en línea", relacionada con la investigación de la compañía sobre el efecto de Instagram en la salud mental de los usuarios jóvenes. La semana pasada, Antigone Davis, la directora global de seguridad de Facebook, testificó frente a los senadores estadounidenses. Dijo que las filtraciones no habían logrado resaltar el impacto positivo que tuvo la plataforma en los adolescentes. Antigone Davis, la directora global de seguridad de Facebook, testifica de forma remota durante una audiencia en el Subcomité de Protección al Consumidor, Seguridad de Productos y de Datos del Senado de Estados Unidos el 30 de septiembre de 2021. Haugen, por su parte, condena lo que hizo su antiguo empleador. "Había conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook", dijo. "Facebook una y otra vez eligió optimizarlo para sus propios intereses, para ganar más dinero". Haugen también habló sobre los disturbios del Capitolio en enero, afirmando que Facebook ayudó a alimentar la violencia. Dijo que Facebook activó los sistemas de seguridad para reducir la desinformación durante las elecciones estadounidenses, pero solo temporalmente. "Tan pronto como terminaron las elecciones, los descartaron, o cambiaron la configuración a la que eran antes, para priorizar el crecimiento sobre la seguridad, y eso realmente se siente como una traición a la democracia". El vicepresidente de Asuntos Globales de la plataforma, Nick Clegg, le dijo al medio estadounidenses CNN que era ridículo sugerir que Facebook era responsable de los disturbios. "Creo que le da a la gente un falso consuelo asumir que debe haber una explicación tecnológica o técnica para los problemas de polarización política en Estados Unidos", dijo.