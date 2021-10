Experto explica cómo se puede desconectar una parte de Internet





05/10/2021 - 09:11:59

RT.- La caída global de Facebook, Instagram y WhatsApp podría haber sido provocada por un ataque de 'hackers' contra las tablas de DNS, dijo este lunes a RT el especialista en ciberseguridad Andréi Masalóvich. "Cuando alguien accede a un servidor, o digamos, si un usuario quiere ir a russian.rt.com, el servidor más cercano a él 'mira' una tabla donde está escrito adónde ir a continuación. Esa tabla se llama tabla de DNS. Sin ellas, los servidores simplemente no pueden conectarse unos con otros", explicó el experto. Añadió que un ataque contra una tabla del nivel más alto puede "desconectar una parte de Internet". "[Un ataque contra] una tabla del nivel inferior puede desconectar un suburbio o barrio; [si es contra] una tabla del nivel medio, una ciudad ya no 'verá' a otra; y en el nivel superior puede desconectar países entre sí", afirmó Masalóvich. En cuanto al 'tratamiento' del problema, pronosticó que puede durar "aproximadamente un día". Facebook todavía no ha declarado nada sobre probables causas del apagón de sus servicios. Eventuales problemas con las DNS estarían entre las más posibles que se discuten ahora. Otra sería la tecnología Border Gateaway Protocol (BGP, por sus siglas en inglés, o 'protocolo de enlace de frontera', en español), cuya actualización coincidió con la caída de los servicios. Está vinculada con las DNS y sirve para dirigir la conexión de un servidor a otro.