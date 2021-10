Suman pedidos para vacunar a menores de 18 y el Gobierno aún no abre esa posibilidad





05/10/2021 - 08:09:19

El Deber.- El repunte de casos se va notando en el país. La última semana epidemiológica cerró con un incremento del 30% más que la anterior, aunque eso no significa todavía el ingreso a la cuarta ola, según advirtió el ministro de Salud, Jeyson Auza. En medio de esta escalada de casos, las autoridades de Santa Cruz y La Paz coinciden en su pedido de abrir la vacunación para menores de 18 años, para contener el impacto de una posible cuarta ola prevista para finales de mes. En respuesta el Gobierno exhorta a las autoridades subnacionales a hacer esfuerzos para acortar la brecha que hay en la cobertura de vacunación en los mayores de 18 años, pues sostiene que 3 millones de personas que aún no recibieron ninguna dosis. Rango de edad El pedido de vacunación a menores varía en cuanto al rango de edad. Por un lado, el alcalde de La Paz, Iván Arias, insistió en su pedido de que el Gobierno habilite la vacunación a la población entre 6 y 17 años, con miras a retomar las clases en aula el próximo año. A su vez, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz insiste en solicitar la vacunación para adolescentes entre 12 y 17 años, grupo conformado por unas 300.000 personas en esta región. El director del Sedes, Erwin Viruez, se respaldó en estudios internacionales que señalan el uso de las dosis de Pfizer y Moderna para este grupo de la población. Por su parte, el infectólogo Juan Saavedra remarcó que es urgente inmunizar a los adolescentes porque se convertirán en una barrera ante el riesgo del ingreso de la variante Delta que es una de las más contagiosas. El Gobierno El director General de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, puntualizó que antes de habilitar la vacunación a más grupos es necesario reforzar acciones para vacunar a mayores de 18 años, pues aún hay una brecha grande. “Estamos en una cobertura útil (ambas dosis) de alrededor del 40%, esto es aún bajo, por eso es necesario priorizar a estos grupos mayores de 18 años que no recibieron la vacuna. Primero es lo primero, los mayores de 18 años, y en estos, aún faltan muchos por vacunar”, insistió. Armijo recordó que tal como se anunció en julio de este año, el Gobierno estudia la posibilidad de vacunar a menores de 18 años, pero todavía no hay fecha para ver los resultados de esta investigación ni para asumir una decisión al respecto. Santa Cruz lidera el repunte En el reporte nacional de Epidemiología de la semana 39, se muestra que hubo 2.389 casos, es decir 549 más que la semana pasada. Santa Cruz es la región que más incremento registra, con 394 contagios más que la anterior semana. La tendencia también se notó en decesos, se pasó de 13 a 35. Aunque la región avanza en la vacunación con la colocación de más de 2 millones de dosis y con 36 municipios que ya han superado el 50% de la población meta vacunada con una dosis. En tanto hay departamentos que se mantienen en desescalada: Chuquisaca (- 6%) y Potosí (-1%).