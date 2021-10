Camacho: Si me meten preso, voy a esperar que Evo también asuma su responsabilidad, ahí lo esperaré





05/10/2021 - 08:03:40

Página Siete.- El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manifestó que si la Justicia determina su detención y lo meten a prisión, esperará que el expresidente Evo Morales también asuma su responsabilidad sobre los hechos de 2019. "Ahí lo voy a esperar", afirmó. Ante la citación para declarar como sindicado por el caso del supuesto “golpe de Estado”, la autoridad departamental anunció que este 7 de octubre comparecerá ante la Fiscalía de la ciudad de La Paz. “Si me meten preso, con ansias voy a esperar que a él (Morales) también le toque asumir su responsabilidad, y ahí lo voy a esperar (en la cárcel)”, indicó Camacho. El opositor afirmó que Morales es responsable de la crisis de 2019 por impulsar el presunto fraude electoral, y él por estar al lado de la ciudadanía para que no se vulnere la voluntad popular. “Ellos (los del Movimiento al Socialismo) piensan que de verdad me estoy muriendo de miedo por ir a la cárcel. (…) Si quieren responsables que tomen dos: que es Evo Morales y yo”, enfatizó.