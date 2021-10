Senado espera propuestas de sectores que rechazan ley





05/10/2021 - 07:47:20

Página Siete.- Ante el rechazo de varios sectores, la Cámara Alta aún no tratará el proyecto de ley contra la legitimación de las ganancias ilícitas y espera que los sectores que observan la propuesta presenten sus argumentos técnico-jurídicos y sus planteamientos en el marco de dicho proyecto, dijo a Página Siete el senador Félix Ajpi, del MAS. “Puede ser que esta ley no esté planteada muy bien, por eso nosotros estamos convocando a las instituciones, organizaciones, personas para que técnica y jurídicamente nos demuestren qué realmente les afecta y nosotros estamos prestos para conversar, ponernos de acuerdo y conformar la ley”, afirmó el legislador. En esa línea, la senadora Virginia Velasco (MAS), que preside la Comisión de Constitución, informó que hasta la fecha las únicas organizaciones que pidieron reunirse con el Senado son los industriales y los cívicos de Santa Cruz. “Solamente han hecho llegar solicitudes de audiencia, de la Cámara de Industria y Comité Cívico Pro Santa Cruz; en eso señalan solamente (su pedido de) audiencia, no hacen conocer ninguna propuesta u observación al respecto”, dijo Velasco. Se prevé que la reunión se realice el jueves o viernes. Sin embargo, recalcó que no les hicieron llegar propuestas alternativas u observaciones al proyecto de ley. “Estamos dispuestos al diálogo, a recoger alguna observación al respecto, pero tiene que ser con fundamento, con normativa, tiene que ser sólido”, expresó. Ajpi, en tanto, insistió en la necesidad de que Bolivia tenga una ley que luche contra la obtención de ganancias ilícitas.