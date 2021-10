Cumbre por la Democracia conforma bloque de unidad y ratifica paro el 11 de octubre: Piden cese de la persecución





Erbol.- Reunidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, representantes cívicos, políticos de oposición y activistas determinaron este lunes conformar un bloque de unidad y ratificaron el paro nacional para el 11 de octubre en contra del Gobierno. El encuentro se desarrolló en instalaciones del Comité pro Santa Cruz, ubicado en pleno centro cruceño, en la denominada “Cumbre Nacional por la Unidad y la Defensa de la Libertad y la Democracia”. “Las organizaciones representadas en esta cumbre conforman el nuevo bloque de unidad y la democracia frente al intento de arrebatarnos nuestros derechos por lo que nos comprometemos, ante todo el pueblo boliviano, las acciones necesarias para impedir consolidar una dictadura o el retorno de dictadores”, leyó el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, según una de las conclusiones. En el encuentro participaron el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho; Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez; legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, entre otros. “Nos sumamos al paro nacional cívico ciudadano convocado para el 11 de octubre 2021 por la Confederación de Gremiales de Bolivia”, según otro de los puntos. El denominado “bloque de unidad” decidió exigir al Gobierno que cese la persecución y la vulneración de derechos mediante el uso del Órgano Judicial y la Fiscalía en contra de políticos de oposición, además que se de libertad a los presos políticos. Se demandó frenar la persecución contra el gobernador cruceño y los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y de “cualquier otra autoridad subnacional investida por voto popular”. El mismo tratamiento se pidió para el caso de los policías, militares, miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y se demandó la liberación “inmediata” de la expresidenta Jeanine Añez, a quien dijo que se le “vulneraron los derechos” desde que fue detenida. Calvo anunció que se buscará promover acciones ciudadanas para la elección de nuevas autoridades de la Fiscalía y del Órgano Judicial con la participación de la sociedad civil. “Se apoyarán todas las acciones, huelgas, marchas y otras medidas que busquen la reivindicación de las libertades a los derechos de los bolivianos garantizando la unidad y los intereses nacionales y de todos los departamentos”, sostuvo. Demandó que se pueda frenar el tratamiento del proyecto ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales en el Legislativo. Además de la abrogación de la ley de Emergencia Sanitaria, de Registro de Comercio, Ascensos en la Policía, ya que consideró que son “inconstitucionales” y “vulneran” los derechos y garantías de toda la ciudadanía. Las resoluciones El Deber.- Calvo leyó las siete resoluciones. Empezó exigiendo al Gobierno central el cese de la “persecución política-judicial” en el denominado caso golpe de Estado y también se pidió la paralización de la “vulneración de derechos” cometidos por la Fiscalía y el Órgano Judicial. Luego ingresó al caso del gobernador Camacho y otras autoridades electas de oposición al oficialismo. “Exigir al Gobierno nacional que cese la persecución política-judicial para defenestrar al gobernador del departamento de Santa Cruz (Luis Fernando Camacho), a los alcaldes de La Paz (Iván Arias) y de Cochabamba (Manfred Reyes Villa) y a cualquier otra autoridad subnacional elegida por el voto popular”, fue el segundo punto del documento. Luego, se exigió la restitución de policías que fueron dado de baja por participar de los conflictos de 2019 y también la liberación de policías y militares que están con detención preventiva por decisiones legales en el caso denominado golpe de Estado. “Exigir la liberación inmediata de la expresidenta Jeanine Áñez, a quien le han vulnerado sus derechos humanos desde el principio de su detención y la liberación de todos los presos políticos”, es la resolución cuarta que se hace referencia a la liberación de la exmandataria, a quien le dictaron cinco meses más de detención preventiva en el penal de Miraflores de la ciudad de La Paz. El otro punto se refiere a “promover acciones ciudadanas exigiendo la renovación de las altas autoridades de la Fiscalía y del Órgano Judicial con la incorporación de nuevas autoridades independientes y probas con la participación de la sociedad civil organizada en la calificación de sus méritos”. Luego se hizo similar exigencia con el cargo de la máxima representación de la Defensoría del Pueblo. El tercer punto se refiere al rechazo del paquete de leyes que ya fueron aprobadas por el MAS y que algunas están en tratamiento. Se pidió la paralización del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales y que esta norma no pueda ser tomada en cuenta nuevamente. “(Exigimos) la abrogación de las leyes de Emergencia Sanitaria, de Registro de Comercio y de ascensos policiales por ser las mismas inconstitucionales y vulneradoras de derechos y garantías para todos los bolivianos, además de instrumento de persecución para cualquiera que disienta con el gobierno central. Luego se pidió concertación previa para el tratamiento de los anteproyectos de ley de Derechos Reales y de ascensos militares. “A estos efectos y para garantizar la legitimidad en el tratamiento legislativo de estos proyectos de ley, deberán restituirse los dos tercios en todos los artículos de los reglamentos de las dos cámaras en los que fueron suprimidos”, dice el documento aprobado ayer. Sobre estas movilizaciones, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que el movimiento cívico promueve un plan de desestabilización contra el gobierno de Luis Arce. Similar percepción la tiene el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien descartó que al menos la ley contra ganancias ilícitas sea paralizada. El cuarto punto apoya a la marcha indígena y al movimiento cocalero de La Paz, el quinto exige unidad para enfrentar las movilizaciones contra el MAS, el sexto respalda a la activista Amparo Carvajal y el séptimo ratifica la participación del bloque en la marcha del 10 de octubre en la sede de Gobierno y el paro nacional convocado por los gremiales para el 11 de octubre. El gobernador Camacho agradeció el respaldo de la cumbre y dijo que no tiene miedo ir preso tras su declaración el día jueves en la Fiscalía de La Paz.