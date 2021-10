Una afortunada anciana ganó la lotería dos veces el mismo día





04/10/2021 - 19:31:02

Infobae.- Una anciana de Florida (Estados Unidos) no puede creer su suerte después de reclamar dos billetes ganadores de la lotería el mismo día por un monto total de 4 millones de pesos. La Lotería de Florida anunció la victoria de la jugadora en un comunicado de prensa emitido a principios de la semana pasada, en el cual se identificó a la afortunada ganadora como Susan Fitton, una mujer de 64 años de Boca Ratón. Fitton compró dos boletos Mega Millions de 2 millones de dólares cada uno en la modalidad de Megaplier en un Prip Mart (almacén local) en Boca Ratón. Más tarde reclamó los boletos después de un sorteo en la oficina del distrito de West Palm Beach el 14 de septiembre. Según el comunicado, los boletos de Fitton “coincidieron con los cinco números de la bola blanca, pero no coincidieron con la Mega Ball”. Las características de Megaplier de los boletos ayudaron a aumentar las ganancias de Fitton, dijo la gerente de comunicaciones de la Lotería de la Florida, Meredyth Hope Norman, a The Miami Herald. La función Megaplier puede resultar en que las ganancias de un boleto se multipliquen hasta cinco veces. “El número de Megaplier para el sorteo del 14 de septiembre fue 2, lo que duplicó el premio de Fitton de 1 millón de dólares a 2 millones de dólares”, dijo Norman al periódico. “Pero compró dos boletos con los mismos números, por lo que se convirtieron en 4 millones de dólares”, agregó Fitton gastó un total de 18 dólares para comprar los dos boletos ganadores, informó el periódico. La Lotería de la Florida dijo en su comunicado que el Prip Mart en el que Fitton hizo sus compras de boletos de lotería recibirá un bono de 10 mil dólares por el papel que desempeñó en la venta de los boletos ganadores. La Lotería de la Florida se lanzó por primera vez a mediados de la década de 1980 con el objetivo de “generar dinero adicional para la educación pública” dentro del estado. La organización ha aportado más de 40 mil millones de dólares para apoyar la educación en Florida y también ha apoyado a más de 880 mil estudiantes a ingresar a la universidad gracias a sus programas de becas llamado Bright Futures. La lotería dice en su sitio web que ha “convertido a más de 3 mil personas en millonarios”, con más de 75 mil millones de dólares pagados en ganancias de boletos de lotería a lo largo de los años. Antes de la victoria de Fitton a principios de este mes, la última persona que la Lotería de la Florida anunció como ganador del Mega Millions fue Michael Rees, quien reclamó un boleto de 1 millón de dólares luego de un sorteo en junio. Los primeros ganadores del año del Mega Millions de la Lotería de la Florida se anunciaron en febrero después de que dos hombres reclamaron cada uno un boleto de 2 millones de dólares después de los sorteos a mediados de enero.