Marchistas indígenas expulsan al viceministro de Seguridad Ciudadana





04/10/2021 - 18:14:36

El Deber.- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, fue expulsado este lunes de los predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por los propios marchistas indígenas. Al grito de ¡fuera!, ¡fuera! tanto la autoridad nacional como la delegación que lo acompañaba abandonaron el lugar. Estaba previsto que hoy, lunes, a las 10:00 de la mañana, personeros del Gobierno atiendan el reclamo de los marchistas indígenas que llegaron a la capital cruceña tras 37 días de caminata desde Trinidad (Beni). Sin embargo, no fue posible por la reacción de los marchistas. Ríos fue muy crítico con la marcha a la que sindicó como política. Además, cuestionó en reiteradas ocasiones que los indígenas no contaban con un pliego de peticiones a pesar de que la Agenda Nacional ya había sido oficializada públicamente por los dirigentes de la marcha. En conversación con EL DEBER, Abdón Justiniano, portavoz y líder de la marcha indígena de tierras bajas, recalcó que sólo dialogarán con aquellas autoridades que tengan poder de decisión y no así con emisarios que solo dilatan las soluciones. "Le hemos pedido que presente un documento donde el Ejecutivo lo respalde y otorgue poder de decisión", explica el presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (Cepid). Tal y como señaló días atrás, los marchistas quieren un diálogo propositivo y no la presencia de funcionarios que dilatan las soluciones. Los marchistas no dejaron ingresar al viceministro mientras no cuente con el debido documento. "Ellos son formalistas para exigirnos cómo presentar nuestras demandas; y ahora les exigimos ese documento de respaldo", enfatiza Justiniano. El malestar de los indígenas de tierras bajas que permanecen en el pabellón polideportivo de la UAGRM apunta a la presencia de funcionarios que acuden a la reunión, pero luego no cuentan con el poder de definir respecto a las demandas. Justiniano sostiene que permanecerán abiertos para instalar el diálogo y las mesas técnicas con las personas adecuadas. La columna insiste en la presencia del presidente Luis Arce como una de las vías para avanzar en el encuentro. El portavoz de los marchistas dialogó brevemente con el viceministro Ríos antes de que la autoridad se retire. "Me dijo que el presidente Arce no iba a venir y que se está agotando la paciencia" revela Justiniano.