ONU: La recuperación mundial se estancará mientras no haya igualdad de acceso a las vacunas contra el COVID-19





04/10/2021 - 18:12:32

ABI.- El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió este lunes que la economía global crecerá este año, pero no de forma pareja si es que existe desigualdades en el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Sostuvo que los países desarrollados captan el 80% de las inversiones para la reactivación y han acaparado la mayor parte de las vacunas; en tanto, el 90% de los africanos no ha recibido una dosis. Dijo que, si bien este año la economía mundial crecerá entre 5% y 6%, no se trata de una buena noticia, porque se evidencia inequidad en ese repunte. “Una recuperación desigual significa dejar atrás a gran parte de la humanidad”, dijo Gutérres, según informó el portal web de la Organización de Naciones Unidas. Trató el caso durante la inauguración de la 15 Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), a la que se refirió como la olimpiada de las discusiones no sólo sobre comercio y desarrollo, sino también de inversión, políticas y tecnología. Enumeró problemas como la pobreza, los conflictos, el cambio climático y la polarización de las sociedades. Subrayó las consecuencias que causó a la economía mundial la pandemia, al margen de haberse cobrado ya casi cinco millones de vidas.