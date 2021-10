Carlos Romero: Camacho y Calvo dieron la instrucción política a la marcha para que no dialogue con el Gobierno





04/10/2021 - 18:08:20

ABI.- Los marchistas recibieron la orden política de no dialogar. La instrucción fue decidida por dos logias de Santa Cruz e impartida por el cívico Rómulo Calvo y por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este lunes el exministro de Gobierno Carlos Romero. Entrevistado en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, Romero indicó que, debido a esa instrucción política, los caminantes pusieron pretextos para no dialogar, como asegurar que no tienen pliego de demandas, portavoces, que están cansados o exigir a dos viceministros que tengan un documento que los respalde, como requisito para conversar. “Los que están en la marcha no tienen autonomía de decisión. Son gente que está apoyada logísticamente y depende de las decisiones políticas del comité cívico pro Santa Cruz, de la Gobernación de Santa Cruz y de los actores políticos de derecha”, afirmó. Hubo “una reunión el día viernes de las dos logias principales de Santa Cruz (Caballeros del Oriente y Toborochi) más algunos actores políticos y en esa reunión han decidido que la marcha indígena no debe dialogar con el Gobierno. Por tanto, ellos van a buscar cualquier pretexto, de cansancio, acreditación, lo que fuere, para dilatar por que esa es la instrucción política que han recibido del señor Calvo y del señor Camacho”, manifestó. El exministro dijo que los cívicos y la gobernación cruceña están “sincronizando” movilizaciones políticas, entre ellas la marcha que llegó de Beni a Santa Cruz. Romero recordó que esa caminata no representa a las organizaciones indígenas legalmente constituidas y los impulsores de la movilización (Marcial Fabricano y Adolfo Chávez) no tienen la condición de dirigentes por lo cual son “falsos dirigentes indígenas, impostores”, señaló.