Crisis de 2019: Justiniano dice que el DS 4078 no generaba impunidad y apunta a militares





04/10/2021 - 18:04:21

La Razón.- Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia de la primera parte de la gestión de Jeanine Áñez, aseguró este lunes que el cuestionado Decreto Supremo 4078, que derivó en masacres durante la crisis de 2019, no generaba ninguna impunidad y consideró que en realidad pudo existir “una falta de control en los mandos” de los miliares. Áñez, a dos días de haber asumido la presidencia del país tras la renuncia de Evo Morales, emitió, junto a su gabinete de ministros, el DS 4078, que en su tercer artículo establecía que “el personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad…”. A continuación le presentamos la entrevista realizada por La Razón Radio a Justiniano: ¿En qué circunstancias usted salió del gobierno de Jeanine Áñez? No me da vergüenza decir, (pero) a mí me destituyó la Presidenta, (aunque) ni siquiera me destituyó porque no tuvo el coraje de decirme (los motivos); simplemente nombró a otro ministro y en el discurso que ella nombró al otro ministro, que fue Yerko Núñez, ella dijo que ‘ya el proceso de pacificación ha concluido y ahora necesito gente de mi absoluta confianza’. Eso demostró dos cosas: que yo había sido designado (solo) para el proceso de pacificación del país y (…) que no era gente de su absoluta confianza; (…) pero le doy gracias a Dios, Dios sabe por qué hace las cosas (…) porque lamentablemente se transformó en un gobierno exageradamente corrupto del cual afortunadamente yo ya no formé parte. Y también un gobierno represivo considerando que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que, por ejemplo, en la represión policial y militar de Sacaba y Senkata hubo ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y que además hubo un decreto (el 4078) que amparó todas esas acciones… Para empezar, ese decreto yo firmé y no tendría problema en volver a firmar; ese decreto no genera ni ilegalidad, ni impunidad, por el contrario, si leemos el decreto y leemos el informe del GIEI, el informe del GIEI dice que los militares actuaron con desproporción y con exceso de fuerza; y qué decía el decreto, el decreto decía que para que los militares puedan actuar, tenían que actuar siempre en proporcionalidad de la fuerza en un estado de necesidad. Si no actuaron así, como dice el GIEI, es precisamente porque no cumplieron el Decreto Supremo, el Decreto Supremo no generaba impunidad a nadie, el Decreto Supremo se amparaba en los artículos 11 y 12 del Código Penal, que dicen claramente: estarán exentos de responsabilidad penal todos aquellos que actúen en estado de necesidad y con proporcionalidad en la fuerza empleada. Por lo tanto, lo único que hacía ese decreto era referirse al Código Penal, por esa razón el problema no era el Decreto Supremo, el problema pudo haber sido en una falta de control en los mandos que generaban la necesidad de poder utilizar la fuerza o no, pero no fue problema del Decreto Supremo. Entonces, cómo se entiende que varias instituciones de derechos humanos y activistas hayan cuestionado ese decreto porque daba ‘carta blanca’ para que las FFAA puedan reprimir… Si no hubiese habido el Decreto Supremo, la ley igual establecía lo mismo. Entonces, ¿por qué se firmó el decreto? Por una sencilla razón. Usted sabe ¿por qué el alto mando del general (Williams) Kaliman (excomandante de las FFAA) no salió a reprimir a las calles a esa convulsión social que Evo Morales dice que lo tumbó? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el alto mando le dijo a Evo Morales: señor, si usted quiere que yo salga a las calles firme un decreto o autoríceme para que yo salga; y Evo no quiso, no fue que no se subordinaron, es más, le pidieron una orden y Evo no quiso esa orden, porque resulta que la Policía y las FFAA habían dicho que no tenían material para poder contener la violencia. ¿Por qué razón se presentó material antidisturbios de Ecuador? Porque la Policía le había dicho a Evo que no tenía material para contener los disturbios, esa fue la razón; fue la incapacidad del gobierno; por esa razón, cuando Evo renuncia, lo que se pretendió fue generar un vacío de poder.