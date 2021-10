Viceministro Cox: No vamos a permitir que quieran convulsionar Bolivia





ABI.- El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, advirtió este lunes que no permitirán que se convulsione el país, ante la convocatoria que realizó el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y comités cívicos para realizar movilizaciones desde el 10 de octubre. “Están pretendiendo generar una situación de preocupación, de miedo. Ese es el manual de la derecha (…), acudir a tendencias de miedo, inducir el miedo. A esos comités cívicos les hacemos saber que ya sabemos cómo se mueven (…). No vamos a permitir que quieran convulsionar Bolivia”, señaló Cox en red Patria Nueva. Según el viceministro, pretenden utilizar la misma estrategia de la gestión 2019, previo al golpe de Estado; sin embargo, explicó que el Ministerio de Gobierno coordinará con los comandos departamentales de la Policía Boliviana para precautelar el orden público. “Nuestro Ministerio de Gobierno va a tomar los recaudos necesarios para coordinar, como corresponde, con los comandos departamentales, coordinar con el personal de Inteligencia para identificar a las personas que están intentando generar situaciones de violencia, situaciones de convulsión y en función de eso buscar la tranquilidad mayor”, detalló. El pasado viernes, el Conade y comités cívicos se reunieron en Potosí y acordaron realizar una marcha de protesta el 10 de octubre, además de otras medidas de presión.