WhatsApp, Facebook e Instagram están caídos





04/10/2021 - 13:44:16

Infobae.- Las comunicaciones por internet están en jaque. Usuarios de distintos países del mundo reportan fallas en tres de las aplicaciones más utilizadas: WhatsApp, Facebook e Instagram. En el caso de WhatsApp, el popular software elegido por millones de personas de los cinco continentes para chatear e intercambiar fotos, videos y mensajes de audio, se pueden escribir nuevos mensajes pero no son enviados. Quedan paralizados en los teléfonos inteligentes con el ícono de un reloj que significa que no han sido entregados al destinatario. Lo mismo sucede con la versión web, en la que aparece un aviso de “Computadora sin conexión” y aunque intenta reconectarse el proceso simplemente resulta fallido. Este es el aviso automático que tiene la página mundial Downdetector: Aunque en el caso de WhatsApp los usuarios han reportado la imposibilidad de enviar o recibir mensajes, en Instagram y Facebook la situación trasciende a la publicación de fotos o videos, comentar publicaciones o stories antiguas o incluso poder intercambiar mensajes por medio del DM con otros usuarios de estas redes sociales. Las tres compañías pertenecen al mismo grupo empresarial: Facebook, y no solo sus redes sociales son las que han fallado, pues al intentar acceder a sus blogs oficiales estas páginas también presentan un error. Por el momento, Facebook ha asumido el error y pide perdón a todos sus usuarios. “Somos conscientes que algunas personas tienen problemas para acceder a la aplicación de Facebook. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, indicó Facebook en su cuenta de Twitter. Por su parte, algunos empleados han hablado en redes sociales. Uno de ellos es Andy Stone, encargado del área de comunicaciones de Facebook, quien en su cuenta de Twitter ofreció disculpas a los usuarios de las tres redes afectadas y además aseguró que ya se está trabajando en el problema. “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, indicó Stone en su publicación. Desde que se iniciaron las fallas, la plataforma Downdetector tiene información de las incidencias sobre la caída de estas redes sociales, las cuales, en el caso de Instagram y Facebook, ya se calculan en diez mil y cuatro mil avisos, respectivamente. “Este gráfico muestra una vista de las notificaciones de problemas enviados en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día. Es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día. Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”, indica la página especializada en reportes.

Los problemas más registrados Por su parte, el portal de tecnología The Verge habla sobre la teoría que más han aceptado los expertos en todo el mundo, y es que seguramente se trate de un problema con el DNS, un sistema virtual que se encarga de tomar las IP (dirección única con base en números y puntos con la que se puede identificar un dispositivo en internet) y traducirlas en las direcciones web, o enlaces, tal como se conocen. Asimismo, de acuerdo con la página especializada Downdetector, otras aplicaciones de la ‘suite’ de Facebook como Messenger y Oculus también presentan fallas en su sistema, por lo que se puede considerar como una caída generalizada en todas las plataformas de Facebook, muy similar a la que se vivió con Google en diciembre de 2020 cuando todos sus servicios cayeron de forma estrepitosa.