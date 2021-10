Salud reporta incremento del 30% de casos de COVID-19 en Bolivia





04/10/2021 - 13:25:20

ABI.- El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, dio a conocer este lunes, en su informe epidemiológico de la semana 39, que se presentaron 2.389 casos de COVID-19, 549 más que la semana pasada, lo que representa un incremento del 30%, cifra que no significa que el país ingresa a una cuarta ola. “Después de 15 semanas de desescalada, hoy presentamos un incremento del 30% en el país. Durante la semana epidemiológica 39, se han presentado 549 casos más que la semana pasada (…). Nosotros queremos decirle a la población boliviana que, si bien no se trata de una cantidad significativa de casos o una tendencia de crecimiento que nos permita afirmar que la cuarta ola está iniciándose, nos permite decirle al pueblo que la pandemia no ha terminado”, afirmó en el informe semanal El Ministro de Salud detalló que por departamentos el comportamiento de la pandemia es el siguiente: En Pando se subió de cuatro a seis casos (+50%); en Cochabamba, de 296 a 384 (+30%); en Tarija, de 156 a 193 (+24%); en La Paz, de 371 a 387 (+4%); en Oruro, de 39 a 68 (+74%); Beni, de 12 casos a 45 (+ 275%); mientras que Santa Cruz concentró 364 casos siendo el departamento que más aportó al porcentaje. Los departamentos que bajaron en casos son Chuquisaca (-6%) y Potosí (-1%). “Queremos ser muy claros en esta situación, esto no significa que la cuarta ola haya iniciado ni que debamos establecer que existe una tendencia de crecimiento de la pandemia”, puntualizó. Insistió que la única medida que puede evitar el incremento constante de casos es no vacunarse contra el virus, por ello recomendó una vez más a la población acudir a los puntos de vacunación a inmunizarse. “Ya hemos superado el 60 por ciento de nuestra población vacunable, ya tiene la primera dosis y el 47,3 por ciento tiene un esquema completo, es decir, la primera y la segunda dosis”, acotó. Recordó que el Gobierno del presidente Luis Arce garantizó las dosis disponibles para proceder al proceso de vacunación masiva y pidió a los servicios departamentales de Salud que apliquen las estrategias que sean necesarias para lograr la inmunización del pueblo boliviano.