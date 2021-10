Gobernador Camacho confirma que irá a La Paz para declarar ante la fiscalía la verdadera historia





04/10/2021 - 10:10:21

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, confirmó su presencia en La Paz, este jueves 7 de octubre para presentarse a declarar ante la Fiscalía sobre el caso de supuesto Golpe de Estado. “No voy a entrar en el juego del ministro si me notificaron o no, eso es una aberración jurídica. Decirles que no se preocupen, no voy a entrar en chicanería, voy a estar presente el jueves a las nueve de la mañana para que se me tome la declaración”, manifestó ante los medios de comunicación. Aseguró que el pueblo boliviano merece que se cuente la verdadera historia, porque de lo contrario guardar silencio sería ofender a la lucha de todo un pueblo. “No voy a ir a contar mi verdad, sino la verdad del pueblo boliviano y creo que todos los cruceños y bolivianos que lucharon con esperanza necesitan realmente que nadie se esconda. Soy orgulloso de haber formado parte de esa lucha y voy a estar presente el día jueves en La Paz”, expresó Ratificó que en el país no existió golpe de Estado, sino un fraude electoral y que no solo lo saben los cruceños y los bolivianos, sino el mundo entero. “Esas personas siguen la línea de su jefe, que los obliga a decir que hubo golpe, porque no sabe cómo justificar su cobarde huida y creo que ese motivo de haber huido y dejar el patria o muerte, lo tiene castigado y por eso ahora están obligando a los militantes del MAS a decir que hubo golpe. Quieren transcribir una historia sobre otra, queriendo hacer creer al pueblo que hubo un golpe, eso es una barbaridad, vamos a estar firme porque hay una sola verdad y la vamos a defender”, subrayó la primera autoridad del departamento cruceño.