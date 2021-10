¿Qué es y por qué se produce la acidez gástrica?





04/10/2021 - 08:59:24

Infobae.- ¿Qué es y por qué se produce la acidez gástrica? Es un síntoma tan común que es probable que usted lo haya sentido alguna vez. Yo diría que lo siente todo el mundo, pero algunas personas lo sienten con frecuencia porque constituye enfermedad. Pero vamos a ver qué es en un modelo de un estómago humano. La posición habitual del estómago es por debajo del músculo diafragma, y la acidez gástrica es aquella circunstancia clínica seguida de los siguientes síntomas: - Ardor en la boca del estómago: se produce una sensación de quemazón - Dolor en la boca del estómago: de ahí que cuando es agudo y aparece rápidamente de un momento a otro, los médicos tenemos que descartar que no sea acidez gástrica y en realidad se trate de, por ejemplo, un problema cardiológico como un infarto agudo de miocardio, si solamente es dolor - Reflujo: que ese ardor o acidez sube hacia arriba por ese conducto que une la boca con el estómago, que es el esófago.



¿Por qué se produce la acidez? Porque en el interior del estómago está la mucosa gástrica que participa en la digestión de alimentos genera ácido clorídrico. Es un ácido fuerte que va a destruir y empezar a degradar los alimentos. Entonces, la acidez se produce por un exceso en la producción de ácido clorídrico o alguna enfermedad de la mucosa. Esa es la causa, ese es el síntoma de la acidez. Usted habrá notado que una persona que tiene acidez gástrica, o a usted mismo si le pasó, quizás come un porción chica, un pedacito de sandwich o de pan solo por ejemplo, y se le va la acidez. Si el estómago tiene aumento de acidez, las paredes del estómago lastimadas por la acidez, se inflaman, se rozan y se tocan entre sí, y eso produce más dolor y acentúa la acidez. Para este proceso se usa el término pirosis, que viene de fuego, de pira, el inicio de esa quemazón que el paciente siente. Si usted come, por ejemplo, pan, el pan se va a acumular ahí, se van a separa las paredes del estómago y casi en el momento, el dolor va a ceder. Y quizás uno confunde esa sensación con hambre, y no lo es, es acidez. Esto es lo que se llama índice ácido sensitivo. Si se repite una, dos, tres veces y se hace habitual a lo largo del tiempo es necesario consultar al médico porque podría convertirse en una enfermedad crónica. ¿Cómo se diagnostica? A través de una videoscopia, se hace una endoscopía, se pone un tubo por la boca, con una cámara se llega hasta el estómago para observar cómo está la mucosa, se toma r una muestra para analizar y hacer el diagnóstico. Luego, con un correcto tratamiento, los resultados son muy buenos. Cómo aliviar la acidez estomacal Reducir en lo posible el consumo de medicamentos, porque a la larga tienen un impacto negativo en la microbiota intestinal. En cuanto a la dieta, es necesario reducir el consumo de sal ya que esta aumenta el reflujo. Disminuir las comidas ricas en grasas, ya que favorecen el aumento de peso y en consecuencia la presencia del reflujo. Otra cuestión importante es reducir y moderar el consumo de bebidas carbonatadas porque aumenta el reflujo gastroesofágico que se produce al relajar el esfínter del esófago. Además, los alimentos muy picantes dañan a la mucosa. Las bebidas alcohólicas y estimulantes como café o mate, también tienen una acción local a nivel de las células del estómago. Las frituras, los alimentos muy tostados o con excesiva costra y el azúcar caramelizado también se suman a la lista de alimentos que se aconsejan limitar en el consumo diario. *El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN: de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.