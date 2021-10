El Forrest Gump alemán da la vuelta al mundo corriendo triatlón





04/10/2021 - 08:24:35

DPA.- Forrest Gump decidió un día empezar a correr y solo paró tres años, dos meses, 14 días y 16 horas después, y sirvió de ejemplo al alemán Jonas Deichmann, quien con un poco más de planificación está a punto de completar la vuelta la mundo en 120 triatlones Ironman. El "Forrest Gump" alemán aseguró que establecerá los récords mundiales del primer triatlón alrededor del mundo y del más largo, con diferencia. Y anticipó que no será el primero. Luego de un año, el objetivo de este deportista extremo, nacido en la Selva Negra hace 34 años, ya está cerca de lograrlo, aunque aún no geográficamente. Con maratones diarias durante más de tres meses a través de México, Deichmann partió desde Tijuana para arribar hoy a las playas de Cancún. El atleta quiere viajar luego a Portugal, en lo posible en barco, y desde allí completar los aproximadamente 3.500 kilómetros en bicicleta que le quedan para completar la hazaña y arribar a la ciudad alemana de Múnich, donde todo comenzó el 26 de septiembre de 2020. Deichmann relató a dpa que debió luchar contra una pérdida masiva de peso y el intenso calor de México. Después de la natación y el recorrido en bicicleta, el hombre señaló que las primeras semanas a pie en México fueron muy duras pero que el cuerpo finalmente se pudo adaptar. "Debo decir que me estoy haciendo más fuerte semana a semana", declaró. La pandemia de coronavirus trabó unas cuantas veces la aventura de Deichmann. Estuvo atrapado en Turquía durante semanas en diciembre y enero hasta que finalmente consiguió un visado para Rusia. En parte porque los buques de carga no pueden transportar pasajeros debido al virus, tuvo que renunciar a su sueño de completar la vuelta al mundo sin volar en ningún tipo de avión. Una meta que se había fijado por razones medioambientales y porque sería una aventura mayor, como él mismo cuenta. El triatlón Ironman abarca distancias inalcanzables para la mayoría de las personas, ya que se deben nadar unos 3,9 kilómetros, recorrer 180 kilómetros en bicicleta y luego correr a pie 42 kilómetros. Deichmann se propuso realizar todo eso 120 veces en el plazo de un año. Ya ha nadado 456 kilómetros en el mar Adriático, mientras que el trayecto en bicicleta lo completó en gran parte en Rusia. Desde Vladivostok voló rumbo a México. En México, donde se registran en promedio unos cien asesinatos por día, fue escoltado muchas veces por la policía, aún sin haberlo solicitado, y algunas veces los efectivos corrieron con él, incluso armados con armas pesadas. Pero no solo lo acompañaron policías. Deichmann se convirtió en un personaje famoso en México, donde se lo bautizó como el "Forrest Gump alemán". En algunos trayectos fue acompañado por cientos de personas corriendo. Deichmann tiene previsto publicar en diciembre un libro y estrenar en marzo un documental sobre su recorrido, que inició por su amor por la aventura y para colaborar con una ONG que envía bicicletas a niños en África y con los proyectos ambientalistas de Oxfam.