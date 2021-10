Ven que el MAS intenta revivir código abrogado





El Deber.- Finalizando el 2017 Evo Morales sufrió duras protestas contra el Código del Sistema Penal, que había sido promulgado por Álvaro García el 16 de diciembre de ese año. Iniciando 2018, el exmandatario decidió abrogar la normativa por la presión que sufrió su Gobierno. Contra esa norma se habían opuesto médicos, transportistas, gremialistas, trabajadores de la prensa, empresarios, maestros, mineros cooperativistas, iglesias, además de los cívicos y plataformas ciudadanas. Hoy, ven que el Movimiento Al Socialismo (MAS) intenta “revivir” ese código con la aprobación del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales. La senadora Centa Rek, de la alianza Creemos, denunció que esta propuesta de ley y otras que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional contienen partes de ese Código Penal abrogado y que fueron rechazados por la población. “El Código Penal por el que resistimos largamente en el pasado y que finalmente fue abrogado en este momento, está siendo repartido en un sin número de leyes y aprobado en su integridad con la finalidad de instaurar un Estado totalitario. Solo en la ley contra las ganancias ilícitas se incluyen artículos como el levantamiento del secreto profesional y la persecución de una Fiscalía servil al MAS”, dijo Rek. Opinión de un experto Esa línea es compartida por el abogado constitucionalista Williams Bascopé, quien encontró similitudes entre el código abrogado por Morales y algunos artículos de la ley que busca erradicar las ganancias ilícitas. “Hay muchas similitudes no solo con este proyecto de ley sino con otras iniciativas que ya están en la Asamblea Legislativa. Esta ley (contra las ganancias ilícitas) es aberrante porque coarta muchas libertades y es contraria a la Constitución. Al igual que el Código Penal abrogado puede ser usado por funcionarios públicos corruptos para extorsionar o chantajear a cualquier ciudadano que no sea del agrado del gobierno o sea opositor político”, consideró el abogado Bascopé. La senadora Rek reprochó que se pretenda poner en vigencia un paquete de normas bajo el argumento de intentar adecuar la normativa al ordenamiento internacional cuando las intenciones -dijo- son la “persecución y el amedrentamiento”. “Lo que nos resulta mucho más grotesco es el hecho de que se está usando el bloque de constitucionalidad, diciendo que nos estamos adecuando a los tratados internacionales para generar leyes que son todo lo contrario”, cuestionó la senadora Rek. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputado, Freddy Mamani, descartó que, con la aprobación de últimas normativas, más es el proyecto de ley contra las ganancias ilícitas, se pretenda ejercer persecución política contra los rivales del MAS. “Esta ley no está direccionada para que podamos perjudicar el trabajo de nuestros periodistas y tampoco existirá persecución, como dicen”, aseguró Mamani.