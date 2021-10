Ministro Lima respecto a los juicios a Añez: Lo que importa es la palabra del TCP





04/10/2021 - 07:24:24

ABI.- El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó la importancia de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exprese su palabra acerca de los juicios contra Jeanine Áñez. “Ministro @ivanlimamagne: Acerca de los juicios a Áñez, lo que importa es la palabra del @TCP_bolivia. De comprobarse que hubo una sucesión inconstitucional, se habría cometido golpe de Estado y delitos como resoluciones contrarias a la CPE, las leyes e incumplimiento de deberes (sic)”, indica la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia. En agosto, Lima instó al TCP formular sentencia sobre la nulidad e inconstitucionalidad de la sucesión y la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia en noviembre de 2019. La exhortación se produjo luego de que el TCP envió una carta a la comisión de fiscales que investiga el golpe de Estado en 2019, en la que aclaró que no existe "sentencia, declaración o auto constitucional" que avale la sucesión de Áñez. El TCP, en respuesta a la comisión de fiscales que investiga el caso golpe de Estado, descartó que en noviembre de 2019 esa instancia hubiera emitido alguna "sentencia, declaración o auto constitucional" respecto a la autoproclamación inconstitucional de la entonces senadora de la minoría en la Cámara Alta, Jeanine Áñez, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Por otra parte, la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia, que citó a Lima, aclaró que no existen perseguidos políticos en el país, solo prófugos de la justicia. “Ministro @ivanlimamagne ante campaña de supuesta ‘persecución’: A los involucrados en procesos judiciales, en Bolivia no tenemos perseguidos políticos; esa condición es acreditada por el país donde van los ciudadanos a pedir asilo. Lo que tenemos son prófugos de la justicia”, indicó. En otro tuit, el Ministerio de Justicia lamentó que “los vinculados con estos hechos que derivaron en masacres, corrupción y violaciones de DDHH, distorsionan los procesos con declaraciones políticas en medios de comunicación para buscar impunidad. Lo que tienen que hacer es declarar ante las instancias competentes de la justicia”.