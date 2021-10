Doria Medina califica de error la opción del paro y pide no caer en el juego del MAS





03/10/2021 - 19:26:30

El Deber.- El líder de Unidad Nacional y ex candidato a vicepresidente, Samuel Doria Medina, califica como "error" la determinación asumida por los comités cívicos de convocar a un paro cívico para el 11 de octubre. Mediante sus redes sociales, el empresario recomienda no caer en el juego del MAS. "Con respeto digo que es un error hacer paros", arranca el mensaje compartido la tarde de este domingo desde sus redes sociales. "Es un momento en el que todos luchamos por superar la crisis", destacó el empresario, quien considera que una medida de presión como el paro cívico "le conviene al MAS". Para Doria Medina, la lucha por la democracia implica asumir acciones, aunque pide que protestar sin dejar de producir. De este modo, pide que se definan acciones "desde la perspectiva de la gente y no de los políticos" para defender la democracia. El día viernes, el Movimiento cívico Nacional, reunido en Potosí, se declaró en emergencia y emitió un comunicado en rechazo a las acciones emprendidas por el Gobierno. “Repudiamos la persecución de los líderes cívicos, ciudadanos, policías, militares trabajadores de educación, salud, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales, plataformas y todos quienes defendieron la vida y democracia, por lo que apoyaremos y participaremos en todas las movilizaciones en defensa de nuestros derechos, como la gran marcha nacional del 10 de octubre y nos sumamos al paro nacional movilizado del 11 de octubre”, señaló el presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel al leer el comunicado. Entre los puntos observados por las entidades cívicas también se cuestiona la ley de legitimación de ganancias ilícitas y respaldan las protestas iniciadas por la marcha indígena en defensa del territorio y los recursos naturales. Este lunes 4 de octubre se realizará la cumbre por la libertad y la democracia en Santa Cruz de la Sierra con la participación de los cívicos, el Conade y otras plataformas movilizadas en defensa de la democracia.